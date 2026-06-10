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В Харьковской области разоблачили схему поборов за «боевые» выплаты: подозрение получили трое офицеров

19:09, 10 июня 2026
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Трем чиновникам армейского корпуса объявили подозрение по делу о возможных поборах с военнослужащих за включение в рапорты на выплату «боевых» — общая сумма полученной неправомерной выгоды составила 274 тысячи гривен.
В Харьковской области разоблачили схему поборов за «боевые» выплаты: подозрение получили трое офицеров
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В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении трём должностным лицам армейского корпуса, которых следствие считает причастными к организации схемы получения денег от военнослужащих за включение в рапорты на выплату дополнительного вознаграждения за выполнение боевых или специальных задач.

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Как сообщили в Харьковской специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона, подозрения объявлены начальнику логистики — заместителю командира корпуса, начальнику отдела логистики штаба и офицеру организационно-планового отдела логистики.

По версии следствия, военнослужащих вносили в служебные документы как лиц, выполнявших боевые или специальные задачи, что давало основания для начисления дополнительного вознаграждения. Взамен за включение в соответствующие рапорты с подчинённых требовали деньги.

Следствие считает, что схему организовал в декабре 2025 года начальник логистики — заместитель командира корпуса, привлекая к ней двух подчинённых.

По данным правоохранителей, в феврале 2026 года начальник отдела логистики по указанию руководителя поставил подчинённому офицеру требование систематически передавать деньги за включение его и других военнослужащих в рапорты на выплату дополнительного вознаграждения, известного как «боевые».

Как утверждает следствие, отказ от передачи средств мог повлечь негативные последствия для военнослужащих во время прохождения службы.

Правоохранители отмечают, что 23 марта один из подозреваемых получил 40 тысяч гривен за включение военнослужащих в рапорты на выплату дополнительного вознаграждения за февраль. Позже, по версии следствия, он потребовал ещё 36 тысяч гривен за март, а также поручил собрать 154 тысячи гривен с других военнослужащих.

Всего, по данным следствия, 29 апреля в служебном кабинете было получено 190 тысяч гривен неправомерной выгоды.

28 мая должностных лиц задержали после получения ещё 44 тысяч гривен. Общая сумма средств, которая сейчас инкриминируется подозреваемым, составляет 274 тысячи гривен.

Во время обысков по местам проживания фигурантов, в автомобилях и на территории военного корпуса правоохранители изъяли документацию по начислению и выплате дополнительного вознаграждения, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны, планшет, а также 343 тысячи гривен, 9 900 долларов США и 80 евро.

Трём должностным лицам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Как отмечают правоохранители, подозреваемые воспользовались возможностью внесения залога.

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