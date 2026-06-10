Какие законопроекты Рада рассмотрит 10 июня: список
В среду, 10 июня, Верховная Рада проведёт заседание, на котором планирует рассмотреть ряд законопроектов.
Среди них:
Второе чтение
№15224 — Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны
Для включения в повестку дня и принятия решения
№15122 — Проект Закона об акционерном обществе «Восточный горно-обогатительный комбинат»
Первое чтение
№14245 — Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно повышения эффективности контроля за производством и оборотом табачного сырья
Второе чтение
№6506-1 — Проект Закона о внесении изменений в статью 94 Закона Украины «О Национальной полиции» относительно осовременивания размера денежного обеспечения полицейских
Первое чтение
№14318 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Украины «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины» и изменением административно-территориального устройства Украины
№13140 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере электромагнитного пространства
Повторное второе чтение
№13204-1 — Проект Закона о государственном регулировании органического производства, обращения и маркировки органической продукции
Второе чтение
№12384 — Проект Закона о стимулировании экономического развития отрасли рыбного хозяйства
№14141 — Проект Закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно электронного документооборота при трудоустройстве
Первое чтение
№14405 — Проект Закона об обеспечении полномочности местных советов в условиях военного положения.
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