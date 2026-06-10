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Какие законопроекты Рада рассмотрит 10 июня: список

10:22, 10 июня 2026
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Парламент планирует рассмотреть законопроекты о повышении эффективности контроля за производством и оборотом табачного сырья, а также об осовременивании размера денежного обеспечения полицейских.
Какие законопроекты Рада рассмотрит 10 июня: список
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В среду, 10 июня, Верховная Рада проведёт заседание, на котором планирует рассмотреть ряд законопроектов.

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Среди них:

Второе чтение

№15224 — Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны

Для включения в повестку дня и принятия решения

№15122 — Проект Закона об акционерном обществе «Восточный горно-обогатительный комбинат»

Первое чтение

№14245 — Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно повышения эффективности контроля за производством и оборотом табачного сырья

Второе чтение

№6506-1 — Проект Закона о внесении изменений в статью 94 Закона Украины «О Национальной полиции» относительно осовременивания размера денежного обеспечения полицейских

Первое чтение

№14318 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Украины «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины» и изменением административно-территориального устройства Украины

№13140 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере электромагнитного пространства

Повторное второе чтение

№13204-1 — Проект Закона о государственном регулировании органического производства, обращения и маркировки органической продукции

Второе чтение

№12384 — Проект Закона о стимулировании экономического развития отрасли рыбного хозяйства

№14141 — Проект Закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно электронного документооборота при трудоустройстве

Первое чтение

№14405 — Проект Закона об обеспечении полномочности местных советов в условиях военного положения.

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Верховная Рада Украины законопроект

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