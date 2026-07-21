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В Киеве не будут вводить тариф почти 90 грн за кубометр воды — КГГА

11:28, 21 июля 2026 122
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В то же время в КГГА уточнили, что для среднестатистической семьи плата за воду увеличится на 200–300 грн в зависимости от объемов потребления.
В Киеве не будут вводить тариф почти 90 грн за кубометр воды — КГГА
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В Киеве не планируют вводить тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения в размере почти 90 грн за кубометр.

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Как указали в КГГА, это экономически обоснованный тариф, который рассчитало ЧАО «АК «Киевводоканал», однако город не согласовал такой тариф.

Для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотведения составит 63,79 грн за кубометр.

Соответствующий тариф был утвержден Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, еще в 2024 году.

В то же время в КГГА уточнили, что для среднестатистической семьи плата за воду увеличится на 200–300 грн в зависимости от объемов потребления.

«Таким образом, учитывая среднестатистическое потребление холодной воды в Киеве, для семьи из трех человек плата за воду увеличится на 200–300 грн», — указали в КГГА.

Напомним, что «Киевводоканал» подал городским властям расчеты нового тарифа, который предусматривал стоимость водоснабжения и водоотведения на уровне 88,90 грн за кубометр.

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Киев вода

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