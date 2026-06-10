Що вважається наругою над державними символами та яке покарання загрожує за зневагу до прапора, герба чи гімну України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державні символи є одними з основних ознак незалежної та суверенної держави, які уособлюють її історію, традиції, національну ідентичність та державність. Вони відображають багатовіковий шлях українського народу, його боротьбу за свободу, право на самовизначення та власну державу.

Відповідно до статті 20 Конституції України державними символами України є прапор, герб і гімн України.

В умовах повномасштабної війни державні символи набули особливого значення для суспільства. Вони стали не лише офіційними символами держави, а й уособленням стійкості, мужності, єдності та незламності українського народу. Сьогодні українські прапор, герб і гімн є символами боротьби за свободу та незалежність, які впізнають і підтримують у різних куточках світу.

Шанобливе ставлення до державних символів є проявом поваги до України, її громадян, а також до військовослужбовців, які захищають державний суверенітет і територіальну цілісність країни.

Згідно зі статтею 65 Конституції України, повага до державних символів є обов’язком кожного громадянина України.

За публічну наругу над прапором України, гербом або гімном законодавством передбачена кримінальна відповідальність.

Згідно зі статтею 338 Кримінального кодексу України, публічна наруга над державними символами тягне за собою кримінальну відповідальність. За такі дії передбачено покарання у вигляді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пробаційного нагляду на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Під наругою над державними символами можуть розумітися різні дії, спрямовані на їх зневаження чи приниження. Зокрема, це може бути публічне пошкодження або знищення прапора чи герба шляхом спалення, ламання, псування, нанесення образливих написів, а також глумливе чи принизливе використання державного герба або гімну.

Обов’язковою ознакою такого правопорушення є його публічний характер, зазначили у Міністерстві юстиції. При цьому дії можуть бути вчинені як відкрито, так і приховано, якщо в подальшому вони стають відомими невизначеному колу осіб. Місце вчинення таких дій не впливає на правову кваліфікацію правопорушення.

Відповідно до статті 13 Кримінального кодексу України кримінальне правопорушення вважається закінченим, якщо вчинене діяння містить усі передбачені законом ознаки відповідного складу злочину.

Водночас кримінальне законодавство розрізняє і незакінчені форми кримінального правопорушення. До них належать готування до вчинення злочину та замах на його вчинення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.