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Сделка на $110 млрд под угрозой: суд заблокировал слияние Paramount и Warner Bros Discovery

20:54, 20 июля 2026 30
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Федеральный суд США временно остановил поглощение Warner Bros. Discovery компанией Paramount Skydance стоимостью $110 млрд.
Сделка на $110 млрд под угрозой: суд заблокировал слияние Paramount и Warner Bros Discovery
Фото: Getty Images
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Поглощение Warner Bros. Discovery компанией Paramount Skydance столкнулось с препятствием в понедельник после того, как федеральный судья временно приостановила предложенное слияние, удовлетворив запрос коалиции из 12 генеральных прокуроров штатов, которые подали иск с целью заблокировать сделку стоимостью $110 млрд, пише Nbcnews.

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Судья окружного суда США Северного округа Калифорнии Арасели Мартинес-Ольгин вынесла временный запрет, который не позволяет Paramount завершить сделку. Объединение должно было объединить две киностудии, две стриминговые платформы и две новостные организации под контролем Дэвида Эллисона — сына миллиардера, технологического предпринимателя Ларри Эллисона.

Согласно решению Мартинес-Ольгин, запрет на завершение сделки будет действовать в течение 14 дней. Судья назначила на 3 августа слушание по ходатайству штатов о вынесении предварительного судебного запрета, который мог бы заморозить сделку на время рассмотрения дела.

Истцы во главе с генеральным прокурором Калифорнии Робом Бонтой подали иск о блокировке слияния 13 июля. В 38-страничной жалобе они заявили, что сделка «уничтожит конкуренцию» в Голливуде.

«Незаконное слияние этих двух гигантов индустрии развлечений приведет к росту цен, снижению качества и уменьшению количества контента для кино и телевидения, что нанесет ущерб кинотеатрам, дистрибьюторам кабельного телевидения и в конечном итоге зрителям на каждом диване и каждом месте в кинотеатрах США», — заявил Бонта в сообщении, сопровождавшем подачу документов в суд.

Бонта и другие генеральные прокуроры утверждают, что сделка нарушает раздел 7 Закона Клейтона об антимонопольном регулировании 1914 года — федерального закона, запрещающего слияния, которые могут существенно ослабить конкуренцию.

Штаты считают, что сделка снизит конкуренцию в трех сферах: прокате широкого театрального релиза фильмов, распространении потенциально самых кассовых фильмов и рынке распространения базовых кабельных каналов среди кабельных и спутниковых операторов.

Paramount решительно отвергла эти обвинения, заявив, что кампания штатов «ошибочна как с точки зрения фактов, так и закона», а попытку остановить сделку назвала «одним из самых слабых вызовов слияниям в современной истории антимонопольного законодательства».

«Мы будем решительно защищать сделку и докажем, что этот вызов противоречит разумной политике конкуренции и реальным условиям медиарынка», — заявила Paramount.

 Paramount владеет 114-летней киностудией Paramount, стриминговым сервисом Paramount+, телеканалом CBS и рядом кабельных активов, включая MTV и Nickelodeon.

Warner Bros. владеет 116-летней киностудией, кабельными брендами CNN и HBO, а также популярными интеллектуальными правами, включая франшизы о Бэтмене и Супермене.

Иск, инициированный штатами, является наиболее серьезной угрозой для сделки с момента ее заключения, однако это не единственное препятствие на пути Paramount.

Слияние также вызвало сопротивление со стороны профсоюзов и группы потребителей.

Гильдия сценаристов Америки подала собственный антимонопольный иск, утверждая, что сделка приведет к снижению заработных плат членов организации и уменьшению количества доступных рабочих мест.

Отдельно группа потребителей подала иск, сосредоточенный на возможном ущербе от объединения стриминговых сервисов Paramount+ и HBO Max. При этом Мартинес-Ольгин отказала потребителям в просьбе вынести предварительный запрет на приостановку сделки.

 

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суд США

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