До 2030 року Росія може атакувати НАТО – Кір Стармер

Прем’єр Великої Британії заявив, що нинішня безпекова ситуація є однією з найскладніших за останні десятиліття.

Фото: Getty Images

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що, згідно з оцінками британської розвідки та розвідок інших країн НАТО, до 2030 року можливим є напад Росії на Північноатлантичний альянс.

За його словами, уряд готує відповідне міжвідомче повідомлення, яке буде оприлюднене до саміту НАТО, що відбудеться найближчими тижнями. Стармер наголосив, що цей саміт є одним із найважливіших, оскільки в ньому беруть участь країни НАТО — «найефективнішого військового альянсу в історії».

Він підкреслив, що саме оцінки розвідок щодо потенційної загрози з боку Росії визначають актуальність і пріоритетність обговорення безпекових питань.

«Якщо вам потрібне нагадування про важливість цього, то за оцінкою наших розвідок та інших країн НАТО, вже у 2030 році може статися напад Росії на НАТО. Тож ви бачите, наскільки це для нас нагальне та пріоритетне», — заявив прем’єр.

Стармер також зазначив, що головним обов’язком уряду є забезпечення безпеки країни та її громадян. За його словами, саме цей обов’язок є ключовим для будь-якого прем’єр-міністра і він ставиться до нього максимально серйозно щодня.

Він додав, що нинішня ситуація у світі є однією з найскладніших за останні десятиліття.

«Ми живемо в більш небезпечні та нестабільні часи, ніж будь-коли в моєму чи вашому житті», — сказав Стармер, зазначивши, що начальник Генерального штабу Британії також назвав нинішній період найнебезпечнішим за 35 років своєї служби.

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