Де в Києві платять найбільші зарплати: різниця між районами перевищує 26 тисяч гривень
У Києві продовжує зберігатися суттєва різниця в рівні оплати праці між районами. В одних частинах столиці середня зарплата вже перевищує 57 тисяч гривень, тоді як в інших залишається на рівні трохи понад 31 тисячу гривень.
Оновлені статистичні дані за перший квартал 2026 року, які опинилися у розпорядженні «Судово-юридичної газети», свідчать, що розрив між районами становить понад 26 тисяч гривень, а лідерами за рівнем заробітків залишаються ділові та адміністративні центри міста.
Середня зарплата у Києві у I кварталі 2026 року
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій Києва у I кварталі 2026 року становила 46 307 грн.
Статистика охоплює штатних працівників підприємств, установ та організацій столиці.
Який район Києва має найвищі зарплати
Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати зафіксовано у Подільському районі — 57 553 грн на одного штатного працівника.
До районів із найвищими показниками також увійшли:
- Голосіївський район — 54 828 грн;
- Печерський район — 52 110 грн;
- Шевченківський район — 46 066 грн.
Усі ці райони перевищили середньоміський показник або наблизилися до нього.
Де у Києві найнижчі зарплати
Найменшу середньомісячну заробітну плату серед районів столиці зафіксовано у Деснянському районі — 31 230 грн.
Також нижчими за середній показник по місту були зарплати у:
- Дніпровському районі — 36 760 грн;
- Дарницькому районі — 37 440 грн;
- Святошинському районі — 38 104 грн;
- Оболонському районі — 40 528 грн.
Зарплати по районах Києва: повний рейтинг
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у I кварталі 2026 року становила:
- Подільський район — 57 553 грн;
- Голосіївський район — 54 828 грн;
- Печерський район — 52 110 грн;
- Шевченківський район — 46 066 грн;
- Солом’янський район — 42 517 грн;
- Оболонський район — 40 528 грн;
- Святошинський район — 38 104 грн;
- Дарницький район — 37 440 грн;
- Дніпровський район — 36 760 грн;
- Деснянський район — 31 230 грн.
Розрив між районами перевищив 26 тисяч гривень
Різниця між районом із найвищою та найнижчою середньою заробітною платою у столиці склала 26 323 грн. Таким чином, середня зарплата у Подільському районі майже в 1,8 раза перевищує показник Деснянського району.
Оновлені статистичні дані свідчать, що найвищі зарплати традиційно зосереджені в районах із великою кількістю офісних центрів, бізнес-структур та адміністративних установ, тоді як у житлових районах рівень оплати праці залишається нижчим за середньоміський показник.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.