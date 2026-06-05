Де в Києві платять найбільші зарплати: різниця між районами перевищує 26 тисяч гривень

Найвищі зарплати зафіксували в Подільському районі, найнижчі — у Деснянському.

Фото: magnific

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві продовжує зберігатися суттєва різниця в рівні оплати праці між районами. В одних частинах столиці середня зарплата вже перевищує 57 тисяч гривень, тоді як в інших залишається на рівні трохи понад 31 тисячу гривень.

Оновлені статистичні дані за перший квартал 2026 року, які опинилися у розпорядженні «Судово-юридичної газети», свідчать, що розрив між районами становить понад 26 тисяч гривень, а лідерами за рівнем заробітків залишаються ділові та адміністративні центри міста.

Середня зарплата у Києві у I кварталі 2026 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій Києва у I кварталі 2026 року становила 46 307 грн.

Статистика охоплює штатних працівників підприємств, установ та організацій столиці.

Який район Києва має найвищі зарплати

Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати зафіксовано у Подільському районі — 57 553 грн на одного штатного працівника.

До районів із найвищими показниками також увійшли:

Голосіївський район — 54 828 грн;

Печерський район — 52 110 грн;

Шевченківський район — 46 066 грн.

Усі ці райони перевищили середньоміський показник або наблизилися до нього.

Де у Києві найнижчі зарплати

Найменшу середньомісячну заробітну плату серед районів столиці зафіксовано у Деснянському районі — 31 230 грн.

Також нижчими за середній показник по місту були зарплати у:

Дніпровському районі — 36 760 грн;

Дарницькому районі — 37 440 грн;

Святошинському районі — 38 104 грн;

Оболонському районі — 40 528 грн.

Зарплати по районах Києва: повний рейтинг

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у I кварталі 2026 року становила:

Подільський район — 57 553 грн; Голосіївський район — 54 828 грн; Печерський район — 52 110 грн; Шевченківський район — 46 066 грн; Солом’янський район — 42 517 грн; Оболонський район — 40 528 грн; Святошинський район — 38 104 грн; Дарницький район — 37 440 грн; Дніпровський район — 36 760 грн; Деснянський район — 31 230 грн.

Розрив між районами перевищив 26 тисяч гривень

Різниця між районом із найвищою та найнижчою середньою заробітною платою у столиці склала 26 323 грн. Таким чином, середня зарплата у Подільському районі майже в 1,8 раза перевищує показник Деснянського району.

Оновлені статистичні дані свідчать, що найвищі зарплати традиційно зосереджені в районах із великою кількістю офісних центрів, бізнес-структур та адміністративних установ, тоді як у житлових районах рівень оплати праці залишається нижчим за середньоміський показник.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.