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Де в Києві платять найбільші зарплати: різниця між районами перевищує 26 тисяч гривень

15:45, 5 червня 2026
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Найвищі зарплати зафіксували в Подільському районі, найнижчі — у Деснянському.
Де в Києві платять найбільші зарплати: різниця між районами перевищує 26 тисяч гривень
Фото: magnific
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У Києві продовжує зберігатися суттєва різниця в рівні оплати праці між районами. В одних частинах столиці середня зарплата вже перевищує 57 тисяч гривень, тоді як в інших залишається на рівні трохи понад 31 тисячу гривень.

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Оновлені статистичні дані за перший квартал 2026 року, які опинилися у розпорядженні «Судово-юридичної газети», свідчать, що розрив між районами становить понад 26 тисяч гривень, а лідерами за рівнем заробітків залишаються ділові та адміністративні центри міста.

Середня зарплата у Києві у I кварталі 2026 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій Києва у I кварталі 2026 року становила 46 307 грн.

Статистика охоплює штатних працівників підприємств, установ та організацій столиці.

Який район Києва має найвищі зарплати

Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати зафіксовано у Подільському районі57 553 грн на одного штатного працівника.

До районів із найвищими показниками також увійшли:

  • Голосіївський район — 54 828 грн;
  • Печерський район — 52 110 грн;
  • Шевченківський район — 46 066 грн.

Усі ці райони перевищили середньоміський показник або наблизилися до нього.

Де у Києві найнижчі зарплати

Найменшу середньомісячну заробітну плату серед районів столиці зафіксовано у Деснянському районі31 230 грн.

Також нижчими за середній показник по місту були зарплати у:

  • Дніпровському районі — 36 760 грн;
  • Дарницькому районі — 37 440 грн;
  • Святошинському районі — 38 104 грн;
  • Оболонському районі — 40 528 грн.

Зарплати по районах Києва: повний рейтинг

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у I кварталі 2026 року становила:

  1. Подільський район — 57 553 грн;
  2. Голосіївський район — 54 828 грн;
  3. Печерський район — 52 110 грн;
  4. Шевченківський район — 46 066 грн;
  5. Солом’янський район — 42 517 грн;
  6. Оболонський район — 40 528 грн;
  7. Святошинський район — 38 104 грн;
  8. Дарницький район — 37 440 грн;
  9. Дніпровський район — 36 760 грн;
  10. Деснянський район — 31 230 грн.

Розрив між районами перевищив 26 тисяч гривень

Різниця між районом із найвищою та найнижчою середньою заробітною платою у столиці склала 26 323 грн. Таким чином, середня зарплата у Подільському районі майже в 1,8 раза перевищує показник Деснянського району.

Оновлені статистичні дані свідчать, що найвищі зарплати традиційно зосереджені в районах із великою кількістю офісних центрів, бізнес-структур та адміністративних установ, тоді як у житлових районах рівень оплати праці залишається нижчим за середньоміський показник.

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