Где в Киеве платят самые высокие зарплаты: разница между районами превышает 26 тысяч гривен
В Киеве продолжает сохраняться существенная разница в уровне оплаты труда между районами. В одних частях столицы средняя зарплата уже превышает 57 тысяч гривен, тогда как в других остается на уровне немногим более 31 тысячи гривен. Обновленные статистические данные за I квартал 2026 года показывают, что разрыв между районами составляет более 26 тысяч гривен, а лидерами по уровню заработков остаются деловые и административные центры города.
Средняя зарплата в Киеве в I квартале 2026 года
Среднемесячная номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Киева в I квартале 2026 года составила 46 307 грн.
Статистика охватывает штатных работников предприятий, учреждений и организаций столицы.
Какой район Киева имеет самые высокие зарплаты
Самый высокий уровень среднемесячной заработной платы зафиксирован в Подольском районе — 57 553 грн на одного штатного работника.
В число районов с самыми высокими показателями также вошли:
- Голосеевский район — 54 828 грн;
- Печерский район — 52 110 грн;
- Шевченковский район — 46 066 грн.
Все эти районы превысили среднегородской показатель либо приблизились к нему.
Где в Киеве самые низкие зарплаты
Самая низкая среднемесячная заработная плата среди районов столицы зафиксирована в Деснянском районе — 31 230 грн.
Также ниже среднего показателя по городу были зарплаты в:
- Днепровском районе — 36 760 грн;
- Дарницком районе — 37 440 грн;
- Святошинском районе — 38 104 грн;
- Оболонском районе — 40 528 грн.
Зарплаты по районам Киева: полный рейтинг
Среднемесячная заработная плата штатных работников в I квартале 2026 года составила:
- Подольский район — 57 553 грн;
- Голосеевский район — 54 828 грн;
- Печерский район — 52 110 грн;
- Шевченковский район — 46 066 грн;
- Соломенский район — 42 517 грн;
- Оболонский район — 40 528 грн;
- Святошинский район — 38 104 грн;
- Дарницкий район — 37 440 грн;
- Днепровский район — 36 760 грн;
- Деснянский район — 31 230 грн.
Разрыв между районами превысил 26 тысяч гривен
Разница между районом с самой высокой и самой низкой средней заработной платой в столице составила 26 323 грн. Таким образом, средняя зарплата в Подольском районе почти в 1,8 раза превышает показатель Деснянского района.
Обновленные статистические данные свидетельствуют о том, что самые высокие зарплаты традиционно сосредоточены в районах с большим количеством офисных центров, бизнес-структур и административных учреждений, тогда как в жилых районах уровень оплаты труда остается ниже среднегородского показателя.
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