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Где в Киеве платят самые высокие зарплаты: разница между районами превышает 26 тысяч гривен

15:45, 5 июня 2026
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Самые высокие зарплаты зафиксировали в Подольском районе, самые низкие — в Деснянском.
Где в Киеве платят самые высокие зарплаты: разница между районами превышает 26 тысяч гривен
Фото: magnific
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В Киеве продолжает сохраняться существенная разница в уровне оплаты труда между районами. В одних частях столицы средняя зарплата уже превышает 57 тысяч гривен, тогда как в других остается на уровне немногим более 31 тысячи гривен. Обновленные статистические данные за I квартал 2026 года показывают, что разрыв между районами составляет более 26 тысяч гривен, а лидерами по уровню заработков остаются деловые и административные центры города.

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Средняя зарплата в Киеве в I квартале 2026 года

Среднемесячная номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Киева в I квартале 2026 года составила 46 307 грн.

Статистика охватывает штатных работников предприятий, учреждений и организаций столицы.

Какой район Киева имеет самые высокие зарплаты

Самый высокий уровень среднемесячной заработной платы зафиксирован в Подольском районе — 57 553 грн на одного штатного работника.

В число районов с самыми высокими показателями также вошли:

  • Голосеевский район — 54 828 грн;
  • Печерский район — 52 110 грн;
  • Шевченковский район — 46 066 грн.

Все эти районы превысили среднегородской показатель либо приблизились к нему.

Где в Киеве самые низкие зарплаты

Самая низкая среднемесячная заработная плата среди районов столицы зафиксирована в Деснянском районе — 31 230 грн.

Также ниже среднего показателя по городу были зарплаты в:

  • Днепровском районе — 36 760 грн;
  • Дарницком районе — 37 440 грн;
  • Святошинском районе — 38 104 грн;
  • Оболонском районе — 40 528 грн.

Зарплаты по районам Киева: полный рейтинг

Среднемесячная заработная плата штатных работников в I квартале 2026 года составила:

  1. Подольский район — 57 553 грн;
  2. Голосеевский район — 54 828 грн;
  3. Печерский район — 52 110 грн;
  4. Шевченковский район — 46 066 грн;
  5. Соломенский район — 42 517 грн;
  6. Оболонский район — 40 528 грн;
  7. Святошинский район — 38 104 грн;
  8. Дарницкий район — 37 440 грн;
  9. Днепровский район — 36 760 грн;
  10. Деснянский район — 31 230 грн.

Разрыв между районами превысил 26 тысяч гривен

Разница между районом с самой высокой и самой низкой средней заработной платой в столице составила 26 323 грн. Таким образом, средняя зарплата в Подольском районе почти в 1,8 раза превышает показатель Деснянского района.

Обновленные статистические данные свидетельствуют о том, что самые высокие зарплаты традиционно сосредоточены в районах с большим количеством офисных центров, бизнес-структур и административных учреждений, тогда как в жилых районах уровень оплаты труда остается ниже среднегородского показателя.

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