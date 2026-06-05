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Конкурс на должность члена ВСП по квоте Съезда представителей юридических вузов: к собеседованиям допущены 11 кандидатов

15:34, 5 июня 2026
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Этический совет также назначил членов-докладчиков, которые будут оценивать кандидатов.
Конкурс на должность члена ВСП по квоте Съезда представителей юридических вузов: к собеседованиям допущены 11 кандидатов
Фото: facebook.com/EthicsCouncilUA
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Этический совет 4 июня принял решение о допуске к этапу собеседования 11 кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

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Это уже четвертый конкурс на должность члена ВСП по квоте Съезда, в рамках которого Этический совет проводит оценивание кандидатов.

К собеседованию допущены:

  1. Гетьман Евгений Анатольевич
  2. Гультай Павел Михайлович
  3. Давидович Ирина Игоревна
  4. Житный Александр Александрович
  5. Кучерявенко Николай Петрович
  6. Мельник Ярослав Ярославович
  7. Минченко Раиса Николаевна
  8. Музыка Леся Анатольевна
  9. Назаров Иван Владимирович
  10. Савинова Наталья Андреевна
  11. Цувина Татьяна Андреевна

«В то же время принятие решения о допуске или отказе в допуске к собеседованию кандидата Пасечник Елены Владиславовны было отложено. Также Этический совет назначил членов-докладчиков, которые будут оценивать кандидатов», — говорится в сообщении.

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ВСП

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