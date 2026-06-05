Конкурс на должность члена ВСП по квоте Съезда представителей юридических вузов: к собеседованиям допущены 11 кандидатов
Этический совет 4 июня принял решение о допуске к этапу собеседования 11 кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.
Это уже четвертый конкурс на должность члена ВСП по квоте Съезда, в рамках которого Этический совет проводит оценивание кандидатов.
К собеседованию допущены:
- Гетьман Евгений Анатольевич
- Гультай Павел Михайлович
- Давидович Ирина Игоревна
- Житный Александр Александрович
- Кучерявенко Николай Петрович
- Мельник Ярослав Ярославович
- Минченко Раиса Николаевна
- Музыка Леся Анатольевна
- Назаров Иван Владимирович
- Савинова Наталья Андреевна
- Цувина Татьяна Андреевна
«В то же время принятие решения о допуске или отказе в допуске к собеседованию кандидата Пасечник Елены Владиславовны было отложено. Также Этический совет назначил членов-докладчиков, которые будут оценивать кандидатов», — говорится в сообщении.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.