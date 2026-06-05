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Защита активов, компенсации и инвестиции: ключевые правовые инструменты защиты бизнеса во время войны

17:42, 5 июня 2026
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Как компаниям документировать военные риски, возмещать ущерб и сохранять инвестиционную привлекательность в условиях войны
Защита активов, компенсации и инвестиции: ключевые правовые инструменты защиты бизнеса во время войны
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В Украине бизнес продолжает работать в условиях полномасштабной войны, сталкиваясь с нехваткой финансирования, рисками безопасности, регуляторной неопределенностью, давлением контролирующих и правоохранительных органов, а также длительными судебными процессами. В Национальной ассоциации адвокатов проанализировали правовые инструменты, которые могут помочь предприятиям сохранять активы, защищать инвестиции, документировать риски и возмещать ущерб, причиненный войной.

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Риски для инвесторов

Среди ключевых вызовов для бизнеса остаются возмещение ущерба, добровольное страхование военных рисков, сохранение инвестиционной активности на пострадавших территориях, защита прав собственников и инвесторов, прозрачность работы контролирующих органов, а также эффективность судебной системы.

Отдельное внимание уделили инвестиционному климату. По оценкам юристов, иностранных инвесторов сдерживают не только военные риски, но и валютные ограничения, вопросы репатриации капитала, механизмы страхования и компенсации ущерба, доступ к земельным ресурсам, инвестиционный контроль, корпоративное управление и предсказуемость государственного регулирования. В то же время Украина сохраняет значительный инвестиционный потенциал, однако для привлечения капитала необходимо укрепление доверия к правовой системе и государственным институтам.

Как бизнесу защитить свои активы

Одним из важных инструментов защиты бизнеса является надлежащее документирование обстоятельств еще до возникновения споров. В частности, предприятиям рекомендуют фиксировать изменения условий исполнения контрактов, подтверждать форс-мажорные обстоятельства, получать ценовые справки и другие документы, которые могут быть использованы для защиты интересов в будущем.

Также акцентируется внимание на необходимости заблаговременно формировать доказательную базу в сфере государственных закупок и оборонных контрактов. Это позволяет минимизировать риски во время проверок или судебных споров.

Возмещение ущерба, причиненного войной

Юристы обращают внимание, что многие компании не обращаются за защитой из-за сложности процедур или отсутствия понимания механизмов компенсации. В то же время в Украине постепенно формируется судебная практика по взысканию ущерба, а среди возможных направлений защиты рассматриваются иски не только к государству-агрессору, но и к лицам, в отношении которых введены санкции.

Помимо прямого ущерба и упущенной выгоды, бизнесу рекомендуют учитывать потерю стоимости корпоративных прав, которая может возникать вследствие разрушения или остановки деятельности предприятий.

Отдельным вызовом для предпринимателей остаются сроки судебного рассмотрения. По данным, приведенным во время обсуждения, в конце 2025 года в судах находилось около 70 тысяч споров с налоговыми органами на общую сумму 477 млрд грн. Значительная часть таких дел осталась нерассмотренной. В НААУ отмечают, что длительные судебные процессы приводят к замораживанию капитала, усложняют привлечение инвестиций и кредитование, а также увеличивают расходы бизнеса.

Перспективы ветеранского бизнеса в Украине

Кроме того, в ассоциации проанализировали перспективы развития ветеранского предпринимательства. Подчеркивается, что этот сектор постепенно становится важной составляющей экономики и фактором поддержки обороноспособности страны.

Законодательство предусматривает для ветеранского бизнеса ряд механизмов поддержки, в частности финансовую помощь, гранты, компенсацию процентов по кредитам, поддержку лизинговых и факторинговых платежей, а также доступ к государственному и коммунальному имуществу. В то же время часть механизмов еще требует нормативного урегулирования.

В НААУ считают, что эффективная защита бизнеса в условиях войны требует сочетания судебных, компенсационных и превентивных правовых механизмов, а также усиления взаимодействия между государством, предпринимателями и профессиональным юридическим сообществом.

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бизнес предприниматель НААУ

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