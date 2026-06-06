Когда налоговое требование не направляется — что необходимо знать налогоплательщикам

В ГНС пояснили, в каких случаях официальное уведомление о налоговом долге не формируется.

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Налоговое требование — это официальный документ, который информирует налогоплательщика о наличии налогового долга. В то же время Налоговый кодекс Украины определяет случаи, когда такое требование не направляется.

В Главном управлении ГНС в Киевской области обращают внимание, что в соответствии с пунктом 59.1 статьи 59 Налогового кодекса Украины налоговое требование не формируется, если общая сумма налогового долга не превышает 180 необлагаемых минимумов доходов граждан. На данный момент это составляет 3060 гривен.

В таких случаях меры принудительного взыскания не применяются, налоговый залог не возникает, а налоговое требование не оформляется.

Если же сумма задолженности превышает установленный порог, контролирующий орган формирует и направляет налоговое требование в порядке, определенном законодательством.

В ГНС подчеркивают важность регулярной проверки состояния расчетов с бюджетом через Электронный кабинет и своевременного реагирования на возможную налоговую задолженность.

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