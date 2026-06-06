  1. В Украине

Когда налоговое требование не направляется — что необходимо знать налогоплательщикам

08:48, 6 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ГНС пояснили, в каких случаях официальное уведомление о налоговом долге не формируется.
Когда налоговое требование не направляется — что необходимо знать налогоплательщикам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговое требование — это официальный документ, который информирует налогоплательщика о наличии налогового долга. В то же время Налоговый кодекс Украины определяет случаи, когда такое требование не направляется.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Главном управлении ГНС в Киевской области обращают внимание, что в соответствии с пунктом 59.1 статьи 59 Налогового кодекса Украины налоговое требование не формируется, если общая сумма налогового долга не превышает 180 необлагаемых минимумов доходов граждан. На данный момент это составляет 3060 гривен.

В таких случаях меры принудительного взыскания не применяются, налоговый залог не возникает, а налоговое требование не оформляется.

Если же сумма задолженности превышает установленный порог, контролирующий орган формирует и направляет налоговое требование в порядке, определенном законодательством.

В ГНС подчеркивают важность регулярной проверки состояния расчетов с бюджетом через Электронный кабинет и своевременного реагирования на возможную налоговую задолженность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

долг налоговая ГНС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Потерял работу из-за войны — можно ли не платить кредит: что говорит закон и Верховный Суд

Потеря работы, вынужденное переселение или снижение доходов во время войны стали распространённой причиной просрочки кредитов.

Украина меняет правила пересмотра судебных решений — теперь достаточно признания нарушения государством

Судебные решения предлагают пересматривать не только после решений международных судов, но и после признания Украиной нарушения международных обязательств.

Приговор ВАКС по делу Концерна РРТ: 7 лет тюрьмы и конфискация за миллионные растраты

Несмотря на истечение сроков давности за служебный подлог, фигуранты получили длительные сроки за хищение имущества.

Минцифры требует доработать реформу рынка финансовых активов из-за проблем с электронными реестрами

В законопроекте о секьюритизации не прописан порядок создания и ведения реестров.

90 миллиардов под залог репараций и налоговый ультиматум: какие условия МВФ и ЕС уже выполнила Украина

Налоги в обмен на верховенство права: почему фискальный перекос в выполнении требований МВФ и ЕС грозит траншам.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]