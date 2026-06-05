Верховный Суд: процессуальные нарушения суда являются основанием для отмены определения об оставлении иска без рассмотрения

Верховный Суд согласился с выводами Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда об отмене определения суда об оставлении искового заявления без рассмотрения.

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В суд обратился акционер Частного акционерного общества, действуя как в собственных интересах, так и в интересах других бывших акционеров, с иском о защите корпоративных прав и взыскании убытков (компенсации) из-за предположительно заниженной цены выкупа акций во время процедуры сквиз-аута (squeeze-out).

Хозяйственный суд первой инстанции оставил иск без рассмотрения на основании пункта 4 части первой статьи 226 ХПК Украины — неявка истца в судебное заседание и непредставление им заявления о рассмотрении дела в его отсутствие.

Северо-Западный апелляционный хозяйственный суд отменил определение местного хозяйственного суда, признав такой подход слишком формальным, и вернул дело для продолжения рассмотрения по существу в этот же суд. Суд пришел к выводу, что местный хозяйственный суд допустил существенные процессуальные ошибки и не учел важные обстоятельства — оставил иск без рассмотрения вместо того, чтобы приостановить производство, поскольку материалы дела содержали доказательства того, что в апелляционной инстанции рассматривалась жалоба на другое определение по этому же делу о возврате истцу заявления об уменьшении исковых требований. Вместе с тем коллегия судей отметила, что местный хозяйственный суд не исследовал, почему именно неявка истца в судебное заседание создала реальную невозможность рассмотреть спор по существу.

Постановлением от 19.05.2026 Верховный Суд оставил без изменений постановление Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда от 23.02.2026 по делу № 906/1068/25. Суд указал, что в связи с обжалованием истцом определения по пункту 6 части первой статьи 255 ХПК Украины суд первой инстанции должен был направить в апелляционный суд все материалы дела № 906/1068/25 и обязательно приостановить производство по нему, руководствуясь подпунктом 17.12 пункта 17 Переходных положений ХПК Украины.

Однако суд первой инстанции нарушил эти требования: направил лишь копии материалов и не приостановил производство. С учетом этого Верховный Суд согласился с выводами Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда об отмене определения суда об оставлении искового заявления без рассмотрения.

С полным текстом постановления Кассационного хозяйственного суда от 19.05.2026 по делу № 906/1068/25 можно ознакомиться по ссылке.

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