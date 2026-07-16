Огород под угрозой: что делать, чтобы сохранить урожай в жаркую погоду

Высокая температура ускоряет жизненный цикл большинства насекомых-вредителей: тля, паутинный клещ и трипсы размножаются скорее именно в сухую жаркую погоду.

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Высокие температуры становятся серьезным испытанием для растений на огородах и в садах. Из-за жары почва быстро пересыхает, а вредители, наоборот, активизируются. Именно в этот период риск потери урожая значительно возрастает, поэтому важно вовремя позаботиться о защите растений. В жаркую погоду насекомые-вредители быстрее размножаются. Тля, паутинный клещ и трипсы наиболее активно распространяются при сухой и высокой температуре. В то же время растения, которые страдают от нехватки влаги, ослабевают и становятся менее устойчивыми к поражениям.

Эксперты отмечают, что недостаток воды может иметь схожие с вредителями симптомы: листья могут желтеть, скручиваться или терять упругость. Поэтому перед обработкой важно определить настоящую причину проблемы.

Регулярный осмотр растений помогает избежать серьезных потерь урожая. Особое внимание в жару стоит обращать на:

обратную сторону листьев, где часто прячутся тля и паутинный клещ;

липкий налет на листьях и стеблях, который может свидетельствовать о появлении тли;

мелкие светлые пятна или паутинки между листьями — признаки активности паутинного клеща.

Чем раньше обнаружить проблему, тем меньше обработок понадобится для защиты растений.

Одной из распространенных ошибок огородников является однократная обработка растений. Часть вредителей может остаться в виде яиц, а новое поколение появится уже после действия препарата.

Для эффективной защиты рекомендуют повторять обработку через определенный промежуток времени. Также важно не использовать постоянно одно и то же средство, поскольку вредители могут вырабатывать устойчивость к действующим веществам.

Как правильно поливать растения в жару

В жаркий период важна не только защита от насекомых, но и правильный режим полива.

Огородникам советуют:

поливать растения рано утром или вечером, когда вода меньше испаряется;

проводить полив реже, но более обильно, чтобы влага проникала глубже к корням;

использовать мульчу, которая помогает сохранять влагу и защищает корневую систему от перегрева.

Полив в разгар солнца может быть менее эффективным, поскольку значительная часть воды быстро испаряется.

Профилактика также играет важную роль. Регулярное скашивание травы, уход за кустами и рыхление почвы помогают создать менее благоприятные условия для распространения вредителей.

Системный уход за огородом позволяет снизить риск потери урожая, сэкономить воду и избежать лишнего использования средств защиты растений.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украину в ближайшие дни прогнозируется жаркая погода. Высокая температура может негативно влиять на здоровье, особенно у людей пожилого возраста, детей, беременных, а также у тех, кто имеет хронические заболевания.