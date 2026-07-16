Как гражданским подписать мотивационный контракт с ВСУ — пошаговая инструкция

Сначала найдите и выберите вакансию, соответствующую вашим навыкам.

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Граждане, которые решили присоединиться к Вооруженным силам Украины, должны пройти несколько этапов для подписания мотивационного контракта. Для действующих военнослужащих процедура является короче и начинается с подачи рапорта.

Как объясняют в Харьковском ТЦК и СП, первым шагом для гражданских является поиск и выбор вакансии в ВСУ, которая соответствует навыкам кандидата. Найти вакансию можно несколькими способами:

через Единый портал вакансий в ВСУ;

через приложение «Резерв+»;

обратившись в Центр рекрутинга украинской армии или непосредственно в воинскую часть;

через платформы поиска работы.

После выбора вакансии с кандидатом связывается рекрутер или представитель воинской части.

Следующим этапом является собеседование с подразделением. Во время него можно уточнить должностные обязанности, место и условия службы, порядок ротаций, возможности обучения, а также ожидания от будущего военнослужащего.

Также обязательно проводится профессионально-психологический отбор.

По результатам собеседования воинская часть выдает письмо-согласие или рекомендательное письмо. Оно подтверждает, что кандидата готовы взять на конкретную должность. После этого с согласием воинской части кандидат обращается в Центр рекрутинга ВСУ или ТЦК и СП для формирования личного дела и направления на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК).

В отдельных случаях могут проводиться дополнительные проверки безопасности.

Какие документы нужны для подписания контракта

Перед обращением в Центр рекрутинга или ТЦК и СП необходимо подготовить:

копию паспорта или ID-карты и РНОКПП;

справку об отсутствии судимости или ее погашении;

автобиографию в печатном и рукописном вариантах;

копии документов об образовании;

справку о составе семьи и месте регистрации или фактического проживания;

справку о трудовой деятельности;

служебную характеристику с места работы или учебы (при возможности);

военный билет или приписное удостоверение (для тех, кто уже состоит на воинском учете);

две фотографии формата 9×12 см.

После положительного заключения ВЛК и прохождения необходимых проверок согласовываются окончательные условия службы: должность, воинская часть и дата отправки.

После завершения всех этапов происходит заключение контракта. Если кандидат не имеет опыта военной службы в течение последних 10 лет, его направляют на базовую общевойсковую подготовку (БЗВП), которая сейчас длится 51 день.

Также предусмотрена профессиональная подготовка по выбранной специальности продолжительностью от 14 дней и курс адаптации в воинской части — 14 суток. После обучения военнослужащий прибывает в свою часть и начинает службу на выбранной должности.

Как действующим военным подписать новый мотивационный контракт

Для действующих военнослужащих процедура является короче. Она начинается с подачи рапорта на заключение нового контракта. Рапорт можно подать в бумажной форме или через приложение «Армия+». Рассмотрение рапорта должно длиться не более 14 дней со дня его подачи.

Если рапорт одобрен и военнослужащий остается в своей части — контракт подписывается. В случае изменения воинской части дополнительно требуется согласование на перевод.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», приказом Министерства обороны №232 от 29 июня 2026 года, который вступил в силу 30 июня 2026 года, введено новое дополнительное вознаграждение (тыловая надбавка) в размере 10 000 грн в месяц для военнослужащих, которые выполняют служебные обязанности, но не имеют оснований для получения других, более высоких боевых выплат. Выплата действует с 1 июня 2026 года.