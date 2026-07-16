  1. В Украине

Как гражданским подписать мотивационный контракт с ВСУ — пошаговая инструкция

07:08, 16 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сначала найдите и выберите вакансию, соответствующую вашим навыкам.
Как гражданским подписать мотивационный контракт с ВСУ — пошаговая инструкция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане, которые решили присоединиться к Вооруженным силам Украины, должны пройти несколько этапов для подписания мотивационного контракта. Для действующих военнослужащих процедура является короче и начинается с подачи рапорта.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как объясняют в Харьковском ТЦК и СП, первым шагом для гражданских является поиск и выбор вакансии в ВСУ, которая соответствует навыкам кандидата. Найти вакансию можно несколькими способами:

  • через Единый портал вакансий в ВСУ;
  • через приложение «Резерв+»;
  • обратившись в Центр рекрутинга украинской армии или непосредственно в воинскую часть;
  • через платформы поиска работы.

После выбора вакансии с кандидатом связывается рекрутер или представитель воинской части.

Следующим этапом является собеседование с подразделением. Во время него можно уточнить должностные обязанности, место и условия службы, порядок ротаций, возможности обучения, а также ожидания от будущего военнослужащего.

Также обязательно проводится профессионально-психологический отбор.

По результатам собеседования воинская часть выдает письмо-согласие или рекомендательное письмо. Оно подтверждает, что кандидата готовы взять на конкретную должность. После этого с согласием воинской части кандидат обращается в Центр рекрутинга ВСУ или ТЦК и СП для формирования личного дела и направления на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК).

В отдельных случаях могут проводиться дополнительные проверки безопасности.

Какие документы нужны для подписания контракта

Перед обращением в Центр рекрутинга или ТЦК и СП необходимо подготовить:

  • копию паспорта или ID-карты и РНОКПП;
  • справку об отсутствии судимости или ее погашении;
  • автобиографию в печатном и рукописном вариантах;
  • копии документов об образовании;
  • справку о составе семьи и месте регистрации или фактического проживания;
  • справку о трудовой деятельности;
  • служебную характеристику с места работы или учебы (при возможности);
  • военный билет или приписное удостоверение (для тех, кто уже состоит на воинском учете);
  • две фотографии формата 9×12 см.

После положительного заключения ВЛК и прохождения необходимых проверок согласовываются окончательные условия службы: должность, воинская часть и дата отправки.

После завершения всех этапов происходит заключение контракта. Если кандидат не имеет опыта военной службы в течение последних 10 лет, его направляют на базовую общевойсковую подготовку (БЗВП), которая сейчас длится 51 день.

Также предусмотрена профессиональная подготовка по выбранной специальности продолжительностью от 14 дней и курс адаптации в воинской части — 14 суток. После обучения военнослужащий прибывает в свою часть и начинает службу на выбранной должности.

Как действующим военным подписать новый мотивационный контракт

Для действующих военнослужащих процедура является короче. Она начинается с подачи рапорта на заключение нового контракта. Рапорт можно подать в бумажной форме или через приложение «Армия+». Рассмотрение рапорта должно длиться не более 14 дней со дня его подачи.

Если рапорт одобрен и военнослужащий остается в своей части — контракт подписывается. В случае изменения воинской части дополнительно требуется согласование на перевод.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», приказом Министерства обороны №232 от 29 июня 2026 года, который вступил в силу 30 июня 2026 года, введено новое дополнительное вознаграждение (тыловая надбавка) в размере 10 000 грн в месяц для военнослужащих, которые выполняют служебные обязанности, но не имеют оснований для получения других, более высоких боевых выплат. Выплата действует с 1 июня 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные армия война контракт военное положение мобилизация

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Пенсия в связи с потерей кормильца: как влияет официальная работа студента на выплаты от государства

Пенсионный фонд объяснил, влияет ли официальное трудоустройство на выплату пенсии студентам, обучающимся по дневной форме.

Декриминализация порнографии и защита детей: что на самом деле приняла Верховная Рада

Действительно ли в Украине легализуют порнографию и будут ли судить за интимные фото: проект 15294 предлагает не легализацию, а декриминализацию некоторого взрослого контента.

Платежки и тарифы станут доступны людям с инвалидностью: Кабмин обязал поставщиков использовать шрифт Брайля и жестовой язык

Лица с инвалидностью смогут получать универсальные электронные коммуникационные услуги на условиях равного доступа, а специальное оборудование для этого будет предоставляться за счет государственных средств.

ВС признал недопустимым доказательством видеозапись интервью военнопленного, опубликованную на YouTube, по делу о государственной измене.

Видеоинтервью военнопленного, записанное с нарушением процессуальных гарантий, не является допустимым доказательством.

Рассмотрение дела судьи Светланы Ченцовой, которая штрафовала пьяных водителей без лишения водительских удостоверений, отложили до августа

Третья ДП ВСП отложила рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Светланы Ченцовой.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]