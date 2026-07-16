Можно ли одним платежным поручением уплатить все налоги

Уплата налогов, сборов, таможенных и других платежей, единого взноса, авансовых платежей и денежного залога на бюджетные, небюджетные, единый или депозитный счета оформляется отдельной платежной инструкцией по каждому направлению уплаты и каждому виду уплаты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Оплата налогов, сборов, платежей и единого взноса в 2026 году должна оформляться отдельными платежными инструкциями по каждому направлению оплаты и каждому коду вида оплаты. Одно платежное поручение для всех налоговых обязательств действующим порядком не предусмотрено.

Правила заполнения реквизита «Назначение платежа» в платежной инструкции при уплате налогов, сборов, таможенных и других платежей, единого взноса, авансовых платежей и денежного залога определены пунктами 1–4 раздела II Порядка заполнения реквизита «Назначение платежа» платежной инструкции, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 22 марта 2023 года №148, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 28 марта 2023 года под №528/39584.

Согласно Порядку №148, при осуществлении платежей плательщик в реквизите «Назначение платежа» должен указать:

код вида оплаты;

дополнительную информацию записи.

Код вида оплаты определяется в соответствии с Перечнем кодов видов оплаты, который является приложением 1 к Порядку №148.

В поле «Дополнительная информация записи» плательщик может указать информацию о переводе средств в произвольной форме. В то же время субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность на основании лицензии или специального разрешения, должны указать информацию об отчетном (налоговом) периоде, за который уплачиваются налоговые обязательства, а также реквизиты разрешительного документа.

В налоговой службе отметили, что уплата налогов, сборов, таможенных и других платежей, единого взноса, авансовых платежей и денежного залога на бюджетные, небюджетные, единый или депозитный счета оформляется отдельной платежной инструкцией по каждому направлению оплаты и каждому коду вида оплаты.

Если плательщик при уплате налогов, сборов, платежей или единого взноса, которые администрирует Государственная налоговая служба, не указал код вида оплаты в реквизите «Назначение платежа» или указал код, которого нет в приложении 1 к Порядку №148, считается, что платеж осуществлен по коду вида оплаты 101.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», оплата работодателем страхования работников давно используется как один из социальных инструментов мотивации персонала. Однако на практике именно такие выплаты нередко вызывают вопросы при налогообложении и заполнении налоговой отчетности.