Религиозный мотив насилия требует отдельной проверки: ЕСПЧ признал нарушение Украиной при расследовании нападения на Свидетелей Иеговы

ЕСПЧ признал, что Украина не обеспечила эффективного расследования нападения на Свидетелей Иеговы и не проверила должным образом его возможный религиозный мотив.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский суд по правам человека в деле Barsuk and Gyl v. Ukraine (жалоба № 31582/20, решение от 9 июля 2026 года) рассмотрел вопрос о выполнении государством позитивных обязательств по эффективному расследованию насильственного нападения, которое, по утверждению заявительниц, было обусловлено их религиозной принадлежностью и совершено во время реализации ими свободы вероисповедания.

Это решение имеет важное значение для практики расследования преступлений на почве ненависти. ЕСПЧ подчеркнул, что государственные органы не могут ограничиваться формальным уголовным преследованием, если существуют обоснованные признаки дискриминационного мотива. В таких обстоятельствах они обязаны принять все разумные меры для установления того, была ли религиозная ненависть причиной насилия.

Обстоятельства дела

В марте 2016 года две заявительницы — Свидетели Иеговы — занимались традиционной проповедью по домам и распространяли религиозную литературу. В это время на них напал мужчина, который жестоко избил обеих женщин. Одна из заявительниц получила телесные повреждения средней тяжести, другая — легкие телесные повреждения с кратковременным расстройством здоровья.

С самого начала заявительницы утверждали, что нападение было связано именно с их религиозной деятельностью. Они сообщили, что нападавший обращался к ним как к Свидетелям Иеговы, а после избиения разбросал их религиозную литературу. Потерпевшие просили переквалифицировать действия нападавшего как преступления, совершенные по мотивам религиозной нетерпимости, однако следователи и прокуроры отказались это сделать.

Национальные суды осудили обвиняемого лишь за причинение телесных повреждений. При этом вопрос о возможном религиозном мотиве фактически остался без надлежащего исследования. После отмены первого приговора дело длительное время повторно рассматривалось судами, а впоследствии было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Позиция ЕСПЧ

ЕСПЧ отметил, что при расследовании насильственных инцидентов, в отношении которых имеется обоснованная информация о возможном мотиве ненависти, государственные органы несут дополнительную обязанность принять все разумные меры для установления любого религиозного мотива и выяснить, могла ли религиозная ненависть или предубеждение сыграть роль в соответствующих событиях. Суд признал, что доказать такой мотив на практике может быть сложно, однако государство должно сделать все разумно возможное с учетом конкретных обстоятельств дела.

Суд подчеркнул, что хотя уголовное производство было начато оперативно, его последующее затягивание привело к истечению сроков давности и прекращению дела.

Эффективная защита от жестокого обращения не может быть обеспечена, если уголовное преследование прекращается вследствие истечения сроков давности из-за недостатков в действиях самих государственных органов.

ЕСПЧ отметил, что оперативная реакция органов власти на заявления о жестоком обращении необходима для поддержания общественного доверия к принципу верховенства права и недопущения впечатления о терпимом отношении государства к незаконному насилию.

Суд обратил внимание, что заявительницы последовательно утверждали о религиозном мотиве нападения, а другие Свидетели Иеговы сообщали об аналогичных проявлениях враждебности со стороны нападавшего в прошлом.

Несмотря на это, органы власти не объяснили, почему отказались применять положения уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за насилие, совершенное по мотивам религиозной нетерпимости, ограничившись лишь общим утверждением об отсутствии достаточных доказательств такого мотива.

ЕСПЧ подчеркнул, что материалы дела не свидетельствуют о каких-либо целенаправленных попытках органов власти установить истинный мотив нападения. Вместо этого они лишь повторяли стандартную юридическую формулу о «внезапно возникших неприязненных отношениях».

Даже если национальные органы были готовы принять объяснение обвиняемого о том, что он воспринял заявительниц как мошенниц, они прямо этого не указали и не объяснили, почему предпочли именно эту версию подробным и последовательным объяснениям потерпевших. Кроме того, материалы дела содержали сведения о попытках обвиняемого склонить свидетелей к подтверждению его версии событий.

Суд подчеркнул, что после того как заявительницы привели обоснованные доводы о наличии мотива религиозной ненависти, общая характеристика мотивов обвиняемого посредством простого повторения формулы о «внезапно возникших неприязненных отношениях» была неприемлемой. ЕСПЧ отметил, что преступления на почве ненависти могут иметь смешанные мотивы, поэтому органы власти должны были проверить и такую возможность, чего сделано не было.

Отдельно Суд указал, что деятельность по распространению учения и литературы Свидетелей Иеговы является формой реализации свободы вероисповедания, гарантированной статьей 9 Конвенции.

При обстоятельствах данного дела государство было обязано обеспечить эффективное применение механизмов уголовного права посредством оперативного и результативного расследования, способного установить возможный мотив ненависти.

Однако такого расследования проведено не было. Органы власти не обеспечили эффективного расследования жалобы заявительниц о том, что нападение произошло именно во время осуществления ими религиозной практики, было мотивировано враждебностью к ней и имело целью насильственным способом воспрепятствовать ее осуществлению.

Нарушение Конвенции

ЕСПЧ установил нарушение статьи 3 Конвенции во взаимосвязи со статьей 14 вследствие неэффективного расследования насильственного нападения и неустановления возможного религиозного мотива преступления. Кроме того, Суд установил нарушение статьи 9 Конвенции во взаимосвязи со статьей 14, поскольку государство не выполнило позитивную обязанность обеспечить эффективное расследование насилия, которое могло быть направлено на воспрепятствование реализации заявительницами свободы вероисповедания.

Таким образом, ЕСПЧ единогласно признал, что Украина нарушила статьи 3 и 9 Конвенции во взаимосвязи со статьей 14.

Суд подчеркнул, что при наличии обоснованных признаков преступления на почве религиозной ненависти государственные органы должны активно устанавливать возможный дискриминационный мотив, а не ограничиваться формальным описанием обстоятельств происшествия. Именно эффективное и своевременное расследование является необходимым условием реальной защиты свободы вероисповедания и противодействия преступлениям, мотивированным предубеждением.

Дополнительно читайте, как ЕСПЧ встал на сторону Свидетелей Иеговы, признав, что запрет посещать дома для проведения религиозных бесед нарушил статью 9 Конвенции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.