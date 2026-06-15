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ЕСПЧ: Свидетелям Иеговы нельзя запрещать проповедовать по квартирам и домам

16:33, 15 июня 2026
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ЕСПЧ встал на сторону Свидетелей Иеговы, признав, что запрет посещать дома для религиозных бесед нарушил статью 9 Конвенции.
ЕСПЧ: Свидетелям Иеговы нельзя запрещать проповедовать по квартирам и домам
Фото: Adobe Stock
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Европейский суд по правам человека признал, что Болгария нарушила право на свободу вероисповедания, поддержав муниципальный запрет на религиозную проповедническую деятельность «от двери к двери». Суд пришел к выводу, что такой запрет был чрезмерным и не соответствовал требованиям демократического общества.

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ЕСПЧ вынес решение по делу Velev and Others v. Bulgaria, признав нарушение статьи 9 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует свободу мысли, совести и религии.

Что произошло

Спор возник из-за нормы, введенной в 2016 году муниципальным советом города Шумен. Ею была запрещена так называемая «религиозная пропаганда» в жилищах местных жителей.

Основанием для принятия такого решения стали жалобы отдельных жителей, которые сообщали, что к ним домой приходили представители религиозных общин, в частности члены Свидетелей Иеговы, предлагали религиозную литературу и вели беседы на религиозные темы.

За нарушение запрета предусматривались административные штрафы.

Как развивались судебные споры

Двое членов Свидетелей Иеговы и сама религиозная организация оспорили запрет в национальных судах.

В 2017 году Административный суд Шумена признал спорную норму незаконной и противоречащей свободе вероисповедания. Однако после пересмотра дела Верховный административный суд Болгарии в 2021 году оставил запрет в силе.

Болгарский суд считал, что ограничение преследует законную цель — защиту частной и семейной жизни граждан, а также неприкосновенности их жилища.

Аргументы заявителей

В Страсбурге заявители подчеркнули, что проповедование по домам является важной составляющей их религиозной практики.

По их мнению, запрет фактически вынуждал их либо отказаться от религиозной деятельности, либо рисковать привлечением к ответственности.

Они также обратили внимание, что ограничение касалось только религиозной деятельности, тогда как другие подобные формы коммуникации — коммерческие предложения, политическая агитация или деятельность представителей других организаций — оставались разрешенными.

Позиция ЕСПЧ

ЕСПЧ признал, что государства могут ограничивать агрессивное, навязчивое или принудительное обращение в веру. Вместе с тем Суд напомнил свою устоявшуюся практику: свобода вероисповедания охватывает право мирно распространять свои религиозные убеждения и пытаться убедить других посредством проповеди и религиозного обучения.

Судьи пришли к выводу, что запрет в Шумене был сформулирован слишком широко. Он распространялся на все формы «религиозной пропаганды» без разграничения между принудительным поведением и мирной религиозной деятельностью.

Кроме того, органы власти не представили доказательств существования конкретных или систематических нарушений общественного порядка, которые могли бы оправдать столь масштабное ограничение.

ЕСПЧ отдельно подчеркнул, что сам по себе факт контакта с религиозными взглядами, которых человек не разделяет, не может быть достаточным основанием для общего запрета миссионерской деятельности.

В результате Суд пришел к выводу, что вмешательство не соответствовало «насущной общественной потребности» и не было «необходимым в демократическом обществе», что привело к нарушению статьи 9 Конвенции.

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ЕСПЧ Европейский суд

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