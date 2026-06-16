Какие налоговые правила начинают действовать при получении гранта

В ГНС подчеркнули, что ключевым является разграничение «бюджетного гранта» и другой финансовой помощи.

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Бюджетные гранты при условии целевого использования не облагаются налогом, тогда как другие гранты обычно подлежат налогообложению как доход физического лица (18% НДФЛ + 5% ВС) или по правилам бухгалтерского учета для компаний. Об этом напомнило Главное управление ГНС в Киевской области.

1. Определение типа гранта

Ключевым является разграничение «бюджетного гранта» и другой финансовой помощи.

Бюджетный грант — это помощь из бюджета или в рамках международной технической помощи (МТП) для проектов в сферах культуры, спорта, туризма, креативных индустрий и т. д. Главное условие: предоставитель должен быть включен в перечень, утвержденный Кабинетом Министров (п. 14.1.277-1 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины).

Другие гранты (от международных фондов или от организаций, не включенных в перечень КМУ) считаются безвозвратной финансовой помощью или иностранным доходом.

2. Правила для физических лиц и ФЛП

Бюджетные гранты: не включаются в налогооблагаемый доход и не облагаются НДФЛ и военным сбором (ВС), если использованы по целевому назначению согласно пп. 170.7-1.1 п. 170.7-1 ст. 170 НКУ. В случае нецелевого использования лицо должно подать декларацию и уплатить 18% НДФЛ и 5% ВС.

Гранты «єРобота»: микрогранты на развитие бизнеса не облагаются ни единым налогом, ни НДФЛ/ВС на основании пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 НКУ (как государственная помощь) и пп. 4 п. 292.11 ст. 292 НКУ.

Международные гранты (не бюджетные): не считаются предпринимательским доходом ФЛП. Они облагаются налогом как доход физического лица по ставке 18% НДФЛ и 5% ВС. Получатель обязан самостоятельно задекларировать эти средства.

3. Правила для юридических лиц

Плательщики единого налога (3 группа): суммы бюджетных грантов не включаются в доход при условии целевого использования согласно пп. 12 п. 292.11 ст. 292 НКУ. В случае нарушения условий сумма гранта облагается по двойной ставке единого налога (10% или 6%).

4. Плательщики налога на прибыль:

для бюджетных грантов предусмотрены налоговые разницы: финансовый результат уменьшается на сумму дохода от гранта и увеличивается на сумму связанных расходов согласно пп. 140.4.8 п. 140.4 и пп. 140.5.16 п. 140.5 ст. 140 НКУ;

для других грантов корректировки не проводятся. Доход признается по правилам бухгалтерского учета (пропорционально понесенным расходам или амортизации активов).

Если грант возвращен в том же году, налоги не начисляются. Если в следующем году — плательщик имеет право подать уточняющую декларацию для возврата излишне уплаченных налогов.

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