Які податкові правила починають діяти при отримання гранту

У ДПС підкреслили, що ключовим є розмежування «бюджетного гранту» та іншої фінансової допомоги.

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Бюджетні гранти за умови цільового використання не оподатковуються, тоді як інші гранти зазвичай підлягають оподаткуванню як дохід фізичної особи (18% ПДФО + 5% ВЗ) або за правилами бухобліку для компаній. Про це нагадало Головне управління ДПС у Київській області.

Визначення типу гранту

Ключовим є розмежування «бюджетного гранту» та іншої фінансової допомоги.

- Бюджетний грант - це допомога з бюджету або в межах міжнародної технічної допомоги (МТД) для проєктів у сферах культури, спорту, туризму, креативних індустрій тощо. Головна умова: надавач має бути у переліку, затвердженому Кабміном (п. 14.1.277-1 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України).

- Інші гранти (від міжнародних фондів або від організацій, не включених до переліку КМУ) вважаються безповоротною фінансовою допомогою або іноземним доходом.

Правила для фізичних осіб та ФОП

- Бюджетні гранти: Не включаються до оподатковуваного доходу та не обкладаються ПДФО і військовим збором (ВЗ), якщо використані за цільовим призначенням пп 170.7-1.1 п 170.7-1 ст 170 ПКУ. У разі нецільового використання особа має подати декларацію та сплатити 18% ПДФО та 5% ВЗ.

- Гранти «єРобота»: Мікрогранти на розвиток бізнесу не оподатковуються ні єдиним податком, ні ПДФО/ВЗ на підставі пп 165.1.1. п 165.1 ст 165 ПКУ(як державна допомога) та пп 4 п 292.11 ст 292 ПКУ.

- Міжнародні гранти (не бюджетні): Не вважаються підприємницьким доходом ФОП. Вони оподатковуються як дохід фізичної особи за ставкою 18% ПДФО та 5% ВЗ. Отримувач зобов'язаний задекларувати ці кошти самостійно.

Правила для юридичних осіб

- Платники єдиного податку (3 група): Суми бюджетних грантів не включаються до доходу за умови цільового використання пп 12 п 292.11 ст 292 ПКУ. У разі порушення умов сума гранту оподатковується за подвійною ставкою єдиного податку (10% або 6%).

Платники податку на прибуток:

- для бюджетних грантів передбачені податкові різниці: фінрезультат зменшується на суму доходу від гранту та збільшується на суму пов'язаних витрат пп 140.4.8 п 140.4 та пп 140.5.16 п 140.5 ст 140 ПКУ;

- для інших грантів коригування не проводяться. Дохід визнається за правилами бухгалтерського обліку (пропорційно понесеним витратам або амортизації активів).

Важливо: Якщо грант повернуто у тому ж році, податки не нараховуються. Якщо у наступному - платник має право подати уточнюючу декларацію для повернення надміру сплачених податків.

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