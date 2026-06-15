Які обставини враховує суд при прийнятті рішення про проведення розгляду повністю або частково за відсутності адвоката — відповідь ВС

ВС зазначив, що рішення про проведення розгляду повністю або частково за відсутності адвоката суд приймає з огляду на всі обставини провадження.

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У разі проведення розгляду без адвоката суд має максимально компенсувати його відсутність іншими процесуальними засобами. Таких висновків дійшла об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи № 285/1242/17.

У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 3 ст. 286 КК України. У касаційній скарзі сторона захисту вважала безпідставними висновки суду апеляційної інстанції про те, що обвинувачений та його захисники зловживають правом на відкладення судового розгляду і в такий спосіб бажають затягнути строки апеляційного розгляду.

Оцінюючи зазначені касаційні вимоги, об’єднана палата ККС ВС вказала, що, крім зобов’язання за ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод забезпечити обвинуваченій особі право на захист, Україна має також зобов’язання за ст. 2 цієї Конвенції, що гарантує право на життя. У цій справі перед апеляційним судом постала проблема узгодити обов’язок за ст. 2 Конвенції зробити все необхідне, щоб особа, якщо її винуватість буде доведена, була притягнута до відповідальності, – з одного боку, і право обвинуваченої особи мати кваліфіковане юридичне представництво в суді апеляційної інстанції – з іншого.

На час розгляду в апеляційній інстанції засудженого представляли чотири захисники, з яких два останніх подали апеляційні скарги в інтересах засудженого. Апеляційний розгляд цього кримінального провадження відкладали 8 разів, оскільки захисники, завчасно повідомлені про дату розгляду, в судові засідання не з’являлися. Оцінивши ці обставини, об’єднана палата зробила висновок, що апеляційний суд докладав усіх можливих зусиль для того, щоб розгляд справи відбувся вчасно і з дотриманням права обвинуваченого бути представленим захисником.

Об’єднана палата зазначила, що засуджений достеменно знав про те, що строк давності скоро спливе. Однак у період апеляційного розгляду він відмовився від допомоги трьох захисників, деякі з яких здійснювали його захист протягом тривалого часу і були добре обізнані з обставинами його справи. Обвинувачений не міг не розуміти, що звільнення ним адвокатів, які добре знайомі з його справою, за два тижні до спливу строку давності призведе до того, що він або залишиться без юридичного представництва, або отримає адвоката, який у дуже короткий строк буде змушений вивчити справу й підготуватися до апеляційного розгляду. Відмова від захисника або його заміна вимагають дуже серйозних причин, однак засуджений ні в апеляційній інстанції, ні в касаційному суді так і не зміг пояснити причини звільнення ним адвокатів. Такі дії і рішення засудженого давали апеляційному суду підстави вважати, що сторона захисту маніпулює процесуальними правами з метою дочекатися спливу строку давності.

З постановою ОП ККС ВС від 1 червня 2026 року у справі № 285/1242/17 (провадження № 51-3988кмо25) можна ознайомитись за посиланням.

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