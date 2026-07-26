Виключений з військового обліку: чи означає це, що ТЦК більше не викличе

Сам факт виключення з військового обліку не виключає виклику до ТЦК, проте це не означає повторного взяття на облік.

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Громадяни, яких виключили з військового обліку за станом здоров’я, нерідко хвилюються, чи можуть їх повторно поставити на облік або викликати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Якщо особу вже офіційно виключили з військового обліку відповідно до законодавства і це відображено в документах, поновлення такого обліку не допускається. Водночас сам факт виключення не означає, що людину взагалі не можуть запросити до ТЦК — однак такий виклик не повинен бути пов’язаний із поверненням на військовий облік.

Коли громадянина виключають з військового обліку

В Україні військовий облік припиняється після досягнення громадянином 60-річного віку. Після цього особу мають виключити з військового обліку.

Разом із тим законодавство передбачає й інші підстави для виключення. Однією з них є стан здоров’я військовозобов’язаного або призовника.

У такому випадку вік не має значення. Рішення про виключення з військового обліку ухвалюється на підставі висновку військово-лікарської комісії.

Чи можуть поновити на військовому обліку

Юристи зазначають, що якщо громадянина саме виключили з військового обліку, а не тимчасово зняли з нього, повторне взяття на військовий облік не передбачене.

Також звертається увага, що інформація про виключення має відображатися у застосунку «Резерв+». За рекомендацією фахівців, електронний військово-обліковий документ із відповідною відміткою варто роздрукувати та мати при собі.

Чи можуть викликати до ТЦК

Водночас виклик до територіального центру комплектування можливий навіть після виключення з військового обліку.

За словами юристів, сам по собі такий виклик не означає, що особу мають намір повторно поставити на військовий облік. Вони наголошують, що питання про поновлення на обліку в такій ситуації не повинно виникати, якщо громадянина було офіційно виключено з нього відповідно до встановленого порядку.

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