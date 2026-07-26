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Задержка поступления решения через Электронный суд не лишает права на апелляцию — ВС

15:25, 26 июля 2026 111
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Адвокат получил доступ к полному тексту определения следственного судьи уже после окончания срока на его обжалование.
Задержка поступления решения через Электронный суд не лишает права на апелляцию — ВС
Фото: vl.arbitr.gov.ua
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Когда лицо предоставило согласие на получение процессуальных документов на свой электронный адрес в Единой судебной информационно-коммуникационной системе (в системе «Электронный суд»), оно обоснованно ожидает получить полный текст определения в электронном виде после его подписания судом, и пропуск срока обжалования не является следствием неоправданного бездействия лица, если оно подало жалобу без задержек после получения судебного решения. К такому выводу пришла Третья судебная палата КУС ВС по делу № 619/7773/25.

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Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Определением следственного судьи от 08.01.2026 отказано в удовлетворении жалобы адвоката на постановление начальника сектора дознания отдела полиции о закрытии уголовного производства.

Апелляционный суд оставил без удовлетворения ходатайство адвоката о восстановлении срока апелляционного обжалования этого определения.

В кассационной жалобе адвокат указывает, что резолютивная часть определения следственного судьи была доставлена в его электронный кабинет 10.01.2026. В то же время полный текст определения был подписан электронной подписью судьи 20.01.2026, после чего судебное решение 21.01.2026 было опубликовано в ЕГРСР. 22.01.2026 адвокат подал апелляционную жалобу. В понимании ч. 1 ст. 117 УПК невозможность ознакомиться с полным текстом судебного решения и мотивами суда является уважительной причиной пропуска процессуального срока.

Позиция КУС ВС

Определение апелляционного суда отменено и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Коллегия судей КУС отметила, что из материалов производства усматривается, что 08.01.2026 следственный судья огласил резолютивную часть определения, постановленного по результатам рассмотрения жалобы адвоката на постановление начальника сектора дознания отдела полиции о закрытии уголовного производства.

Апелляционный суд, отказав в восстановлении пропущенного процессуального срока, исходил из того, что срок апелляционного обжалования истекает 13.01.2026, что резолютивная часть определения следственного судьи была доставлена адвокату в электронный кабинет 10.01.2026, а также что отсутствовали обоснованные препятствия для подачи апелляционной жалобы в пределах установленного законом срока.

Вместе с тем, как усматривается из системы «Электронный суд», полный текст определения следственного судьи от 08.01.2026 был подписан электронной подписью судьи 20.01.2026, а в ЕГРСР это определение было опубликовано 21.01.2026, что также видно из данных, опубликованных в этом реестре.

Как усматривается из материалов производства по жалобе на решение следователя о закрытии уголовного производства, адвокат обращался в местный суд с заявлением, в котором предоставил согласие на получение документов на его электронный адрес в Единой судебной информационно-коммуникационной системе. Следовательно, адвокат, уведомив местный суд о желании получать процессуальные документы, в частности решение по существу дела, в системе «Электронный суд», обоснованно ожидал получить полный текст определения следственного судьи от 08.01.2026 в электронном виде, что при изложенных выше обстоятельствах могло произойти не ранее чем после подписания определения следственным судьей 20.01.2026 личной электронной подписью, то есть фактически после истечения срока апелляционного обжалования.

Учитывая указанное, обоснованными являются доводы адвоката о том, что доступ к полному тексту определения следственного судьи от 08.01.2026 он получил после окончания срока на его обжалование.

В данном производстве адвокат не был ознакомлен с мотивами принятого следственным судьей решения до дня направления защитнику его полного текста 20.01.2026 через систему «Электронный суд» и опубликования судебного решения в ЕГРСР 21.01.2026.

Вместе с тем адвокат действовал без неоправданных задержек во времени при обжаловании определения следственного судьи, поскольку после получения документа в электронном кабинете 20.01.2026 подготовил и подал апелляционную жалобу 22.01.2026, что соответствует установленному законом сроку для подачи апелляционной жалобы на определение следственного судьи и свидетельствует о его добросовестности.

С постановлением коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 11.06.2026 по делу № 619/7773/25 (производство № 51-1081км26) можно ознакомиться по ссылке.

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