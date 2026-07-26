В Киевской области водитель сбил лосиху и скрылся с места ДТП
16:01, 26 июля 2026 30
В настоящее время ветеринары оценивают ее состояние и определяют дальнейшие действия.
Фото з соцмереж
В воскресенье, 26 июля, В населенном пункте Мархаловка Киевской области была сбита молодая лосиха. Об этом сообщили в соцсетях местные жители.
Очевидцы утверждают, что водитель, сбивший животное, покинул место ДТП и даже не остановился.
В настоящее время на место прибыли зоозащитники и ветеринары, которые оказывают помощь травмированной лосихе.
Фото з соцмереж
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