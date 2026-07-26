В Киевской области водитель сбил лосиху и скрылся с места ДТП

В воскресенье, 26 июля, В населенном пункте Мархаловка Киевской области была сбита молодая лосиха. Об этом сообщили в соцсетях местные жители.

Очевидцы утверждают, что водитель, сбивший животное, покинул место ДТП и даже не остановился.

В настоящее время на место прибыли зоозащитники и ветеринары, которые оказывают помощь травмированной лосихе.

Фото з соцмереж