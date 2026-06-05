Верховний Суд: процесуальні порушення суду є підставою скасування ухвали про залишення позову без розгляду

Верховний Суд погодився з висновками Північно-західного апеляційного господарського суду щодо скасування ухвали суду про залишення позовної заяви без розгляду.

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До суду звернувся акціонер Приватного акціонерного товариства, діючи, як у власних інтересах, так і в інтересах інших екс-акціонерів, з позовом щодо захисту корпоративних прав та стягнення збитків (компенсації) через ймовірно занижену ціну викупу акцій під час процедури сквіз-ауту (squeeze-out).

Господарський суд першої інстанції залишив позов без розгляду на підставі пункту 4 частини першої статті 226 ГПК України – неявка позивача у судове засідання та неподання ним заяви про розгляд справи за його відсутності.

Північно-західний апеляційний господарський суд скасував ухвалу місцевого господарського суду, визнавши такий підхід занадто формальним, та повернув справу для продовження розгляду по суті до цього суду. Дійшов висновку, що місцевий господарський суд припустився суттєвих процесуальних помилок і не врахував важливих обставин – залишив позов без розгляду замість того, щоб зупинити провадження, оскільки матеріали справи містили докази, що на розгляді в апеляційній інстанції оскаржувалася інша ухвала у цій же справі щодо повернення позивачу заяви про зменшення позовних вимог. Разом з тим, колегія суддів зауважила, що місцевий господарський суд не дослідив, чому саме неявка позивача у судове засідання створила реальну неможливість розглянути спір по суті.

Верховний Суд постановою від 19.05.2026 залишив без змін постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 23.02.2026 у справі № 906/1068/25. Зазначив, що через оскарження позивачем ухвали за пунктом 6 частини першої статті 255 ГПК України, суд першої інстанції мав направити до апеляційного суду всі матеріали справи № 906/1068/25 та обов'язково зупинити провадження у ній, керуючись підпунктом 17.12 пункту 17 Перехідних положень ГПК України. Однак, суд першої інстанції порушив ці вимоги: надіслав лише копії матеріалів і не зупинив провадження.

З огляду на це, Верховний Суд погодився з висновками Північно-західного апеляційного господарського суду щодо скасування ухвали суду про залишення позовної заяви без розгляду.

З повним текстом постанови Касаційного господарського суду від 19.05.2026 у справі № 906/1068/25 можна ознайомитися за посиланням.

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