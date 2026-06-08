Новые подходы в судебной практике: ВС объяснил, как могут жить дети после развода родителей

Верховный Суд расширяет практику опеки над детьми после развода.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховном Суде рассказали о значении и особенностях распределения родительской опеки и ответственности между разведенными родителями в украинском правопорядке.

В Кассационном гражданском суде отметили, что споры между родителями относительно порядка реализации родительских прав и обязанностей являются одними из самых сложных в судебной практике, поскольку связаны со значительным эмоциональным напряжением, ответственностью за судьбу ребенка, семьи, поиском баланса между конкурирующими правами и интересами и уникальностью каждой семейной ситуации. В ВС подчеркнули, что детство как правовая ценность должно стоять рядом с такими фундаментальными категориями, как жизнь, здоровье, свобода и безопасность.

Парламентская ассамблея Совета Европы в Резолюции № 1921 от 25 января 2013 года «Гендерное равенство, сочетание личной и трудовой жизни, совместное выполнение обязанностей», призвала власти государств – членов СЕ уважать право родителей нести совместную ответственность, обеспечив, чтобы семейное законодательство предусматривало в случае раздельного проживания супругов или развода возможность совместной опеки над детьми в их наилучших интересах на основе взаимного согласия родителей (п. 8.4).

В Резолюции «Равенство и совместная родительская ответственность: роль отца» от 2 октября 2015 года № 2079 ПАСЕ подчеркнула необходимость уважения органами власти государств-членов права родителей нести совместную ответственность, обеспечив, чтобы семейное право предусматривало в случае раздельного проживания родителей или расторжения брака возможность совместной опеки над детьми в их наилучших интересах на основе взаимного согласия между родителями (п. 2).

Также в указанной Резолюции ПАСЕ призвала государства-участники включить в свое законодательство положения о возможности поочередного проживания ребенка с каждым из родителей после их развода, за исключением случаев, если имеет место жестокое обращение или бытовое насилие над ребенком со стороны одного из родителей. Время, которое ребенок проводит с каждым из родителей, рекомендовано определять, исходя из потребностей и интересов ребенка.

В п. 67 Общего комментария о праве ребенка на уделение первоочередного внимания его наилучшим интересам (№ 14 от 29 мая 2013 года) Комитет ООН по правам ребенка отметил, что в интересах ребенка целесообразно исходить из совместной родительской ответственности. При принятии решений в интересах ребенка судья должен учитывать право ребенка иметь и сохранять отношения с обоими родителями.

Кроме того, существует решение ЕСПЧ по делу Zaunegger v. Germany (практика ЕСПЧ признана источником права в Украине), в котором Суд признал необоснованное лишение отца опеки и отказ в применении совместной опеки дискриминацией. В ВС подчеркнули, что такие вопросы должны тщательно исследоваться национальными судами.

Характеризуя национальную правовую базу, в ВС отметили, что СК Украины закрепляет принцип равенства прав и обязанностей родителей и построения семейных отношений на паритетных началах. В то же время следует обратить внимание, что ст. 161 Кодекса не содержит императивного предписания об определении места проживания ребенка только с одним из родителей, а ГК Украины предусматривает возможность лица иметь несколько мест проживания. Именно эти нормы, а также принцип наилучших интересов ребенка, по мнению представителя ВС, формируют достаточную правовую основу для применения различных моделей распределения родительского времени.

Три основные модели, которые суд может рассмотреть при разрешении споров между родителями:

совместная родительская опека с поочередным проживанием ребенка в жилье каждого из родителей по соответствующему графику;

опека «птичьего гнезда», при которой ребенок остается проживать в одном жилье, а родители поочередно приезжают и уезжают;

традиционная модель проживания ребенка с одним из родителей с обеспечением надлежащего контакта с другим.

Кроме того, концепция совместной родительской опеки в Украине прошла свой путь. В 2022 году судьям предлагали рассматривать совместную физическую опеку и опеку «птичьего гнезда» как реальные альтернативы традиционной модели определения места проживания ребенка с одним из родителей, которые могут применяться судом при определенных обстоятельствах.

Эта концепция постепенно находила отражение в судебной практике. Начиная с 2022 года КГС ВС в ряде постановлений последовательно обращал внимание на возможность применения модели совместной родительской опеки (в частности в делах № 750/9620/20, № 742/2571/21, № 569/22963/21, № 750/843/21, № 208/4667/20 и № 183/3958/20). Это стало свидетельством формирования новых подходов к разрешению споров о месте проживания ребенка.

А в постановлении от 16 февраля 2024 года по делу № 465/6496/19 КГС ВС впервые непосредственно применил модель совместной родительской опеки, указав, что суд, исходя из международных норм и принципа равенства прав родителей, вправе определить поочередное проживание ребенка с каждым из родителей по соответствующему графику в г. Львове. В дальнейшем, в постановлении от 22 мая 2024 года по делу № 643/7509/21, КГС ВС подтвердил и развил этот подход, придя к выводу, что при отсутствии иной договоренности между родителями в интересах ребенка является его поочередное пребывание под физической опекой каждого из них. В постановлении от 22 апреля 2024 года по делу № 754/3063/22 КГС ВС не согласился с судами нижестоящих инстанций, которые необоснованно отклонили вывод органа по делам детей о целесообразности применения именно такой модели.

Таким образом, сформированная Верховным Судом практика не осталась незамеченной законодателем. В октябре 2024 года в Верховной Раде Украины были зарегистрированы два законопроекта о внесении изменений в СК Украины в части совместной родительской опеки (№ 12123 от 15 октября 2024 года и № 12132 от 17 октября 2024 года).

Проект нового ГК Украины (ч. 2 ст. 1551) также предусматривает четкое законодательное закрепление полномочий суда по установлению поочередного проживания ребенка с каждым из родителей или поочередного проживания родителей вместе с ребенком при наличии обстоятельств, имеющих существенное значение, и если это соответствует интересам ребенка. Таким образом, позиция Верховного Суда фактически стала импульсом для системных законодательных изменений в этой сфере.

Говоря о преимуществах совместной родительской опеки, в ВС отмечают, что такая модель свободна от неконструктивной логики «победитель — проигравший», она способствует продуктивному общению между родителями, сохраняет полноценные отношения ребенка с обоими родителями и соответствует современным общественным ценностям относительно равного распределения семейных обязанностей, недопущения дискриминации и отчуждения. Возможные трудности адаптации к такой модели, по мнению судьи ВС, являются временными и при соответствующих обстоятельствах уступают тем преимуществам, которые она приносит для благополучия ребенка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.