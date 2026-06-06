  1. В Украине

Ветераны могут получить льготный кредит на жилье под 3% годовых — условия программы

14:49, 6 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Льготное кредитование предусматривает приобретение жилья на срок до 30 лет с минимальным первоначальным взносом от 6%.
Ветераны могут получить льготный кредит на жилье под 3% годовых — условия программы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны имеют возможность воспользоваться государственной программой льготного кредитования для приобретения жилья. Об этом напомнил Сумской областной ТЦК и СП.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Программа предусматривает финансирование покупки квартиры или жилого дома возрастом до 50 лет, а также реконструированного жилья, которое не старше 35 лет.

Основные условия кредитования

  • процентная ставка — 3% годовых;
  • срок кредита — до 30 лет;
  • первый взнос — от 6%.

Кредит предоставляется на приобретение жилья нормативной площади: 52,5 кв. м для одного человека или супружеской пары, а также дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Право на участие в программе имеют участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны, которые состоят на квартирном учете, имеют официальный доход, не обеспечены жильем или имеют жилую площадь менее 13,65 кв. м на одного человека, а также ранее не пользовались другими государственными жилищными программами.

Для получения кредита необходимо зарегистрироваться в системе Госмолодежного жилья, выбрать жилье, подать пакет документов и после согласования заключить кредитный договор.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ветераны кредит льготы УБД

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд: Мобилизация отца не может отсрочить право ребенка на алименты

Верховный Суд подчеркнул, что в делах о взыскании алиментов суды должны учитывать право ребёнка на своевременное содержание, а не только факт прохождения ответчиком военной службы.

Электросамокаты за нарушение ПДД смогут конфисковывать, а пользователей — отправлять на исправительные работы: законопроект

В Украине предлагают ввести новые штрафы: конфискацию электросамокатов и исправительные работы за нарушение ПДД пользователями малого электротранспорта.

Бронирование работников под угрозой: все решения о критичности «обнулятся» до 1 сентября

Тысячи предприятий могут потерять статус критических до 1 сентября 2026 года, а те, что удержат свой статус, обязаны поднять зарплату забронированным и устранить превышение квоты в течение 10 рабочих дней.

ЕСПЧ признал Украину ответственной за избиение мужчины полицейскими, которые находились вне службы

ЕСПЧ признал государство виновным по делу о жестоком избиении: полиция «вне службы» действовала как представители власти и не было эффективного расследования.

Потерял работу из-за войны — можно ли не платить кредит: что говорит закон и Верховный Суд

Потеря работы, вынужденное переселение или снижение доходов во время войны стали распространённой причиной просрочки кредитов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]