Ветераны могут получить льготный кредит на жилье под 3% годовых — условия программы

Льготное кредитование предусматривает приобретение жилья на срок до 30 лет с минимальным первоначальным взносом от 6%.

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Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны имеют возможность воспользоваться государственной программой льготного кредитования для приобретения жилья. Об этом напомнил Сумской областной ТЦК и СП.

Программа предусматривает финансирование покупки квартиры или жилого дома возрастом до 50 лет, а также реконструированного жилья, которое не старше 35 лет.

Основные условия кредитования

процентная ставка — 3% годовых;

срок кредита — до 30 лет;

первый взнос — от 6%.

Кредит предоставляется на приобретение жилья нормативной площади: 52,5 кв. м для одного человека или супружеской пары, а также дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Право на участие в программе имеют участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны, которые состоят на квартирном учете, имеют официальный доход, не обеспечены жильем или имеют жилую площадь менее 13,65 кв. м на одного человека, а также ранее не пользовались другими государственными жилищными программами.

Для получения кредита необходимо зарегистрироваться в системе Госмолодежного жилья, выбрать жилье, подать пакет документов и после согласования заключить кредитный договор.

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