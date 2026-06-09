Верховный Суд встал на сторону иранского аспиранта в миграционном деле, поскольку суды не проверили информацию СБУ

Верховный Суд отменил решение по делу иранского аспиранта о виде на жительство в Украине, указав, что суды не проверили надлежащим образом обоснованность данных СБУ.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело № 260/3985/24 по иску гражданина Ирана к Государственной миграционной службе об отмене решения о виде на временное проживание.

Обстоятельства дела

В суд обратился гражданин Ирана, который длительное время проживает в Украине. Истец оспаривал решение ГМС Закарпатской области об аннулировании его вида на временное проживание, выданного в сентябре 2023 года со сроком действия до 2027 года. О его отмене истец узнал в мае 2024 года из уведомления в Viber. В качестве основания было указано общее ссылание на Порядок № 322, однако, по словам истца, решение не содержало конкретных фактов или доказательств его противоправного поведения, сведений о каких-либо уголовных производствах либо судебных решениях.

Основанием для отказа послужило то, что истец якобы является сторонником политического руководства Ирана и верховного лидера страны, поддерживает оправдание полномасштабного вторжения РФ в Украину, способствует политической и экономической поддержке России, а также может быть причастен к процессам, связанным с совершенствованием военно-промышленного комплекса.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию миграционной службы, указав, что она действовала в пределах полномочий и на основании данных Службы безопасности Украины.

Кассационная жалоба была обоснована тем, что суды первой и апелляционной инстанций неправильно применили нормы права, в частности Порядок №322, и не учли правовые выводы Верховного Суда в аналогичных делах. Представитель истца указал, что решение об отмене вида на жительство принято без надлежащих доказательств, а суды формально согласились с представлением СБУ, не проверив его обоснованность.

Истец утверждал, что не имеет судимостей и не привлекался к уголовной ответственности. Он законно проживает в Украине с 2016 года, обучается в аспирантуре, активно участвует в протестах против поддержки России со стороны властей Ирана. В частности, выражал готовность воевать за Украину, а также оказывает помощь раненым военнослужащим, проходящим реабилитацию.

Также отмечается, что представление СБУ не является самостоятельным предметом обжалования, однако его содержание должно было быть проверено ГМС и оценено судами в соответствии с требованиями статьи 2 КАС Украины. Кроме того, представитель истца подчеркнул, что истец не совершал действий, которые могли бы представлять угрозу национальной безопасности, и длительное время законно проживает в Украине, обучается и занимается научной деятельностью.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд, оценивая выводы судов предыдущих инстанций, указал, что они ограничились констатацией наличия представления Департамента защиты национальной государственности СБУ от 22.03.2024 №14/3/2-4713 как достаточного основания для отмены вида на жительство, не проверив соответствие решения критериям, установленным частью второй статьи 2 КАС Украины.

Суд отметил, что не было должным образом установлено, действительно ли истец совершал действия, которые могут угрожать национальной безопасности, общественному порядку, здоровью, защите прав и законных интересов граждан Украины и других лиц, а также существуют ли надлежащие и допустимые доказательства таких действий, как того требует подпункт 4 пункта 63 Порядка №322. Верховный Суд также подчеркнул, что даже при наличии представления уполномоченного органа решение ГМС должно быть обоснованным, принято с учетом всех существенных обстоятельств и соответствовать принципам пропорциональности и надлежащей административной процедуры.

Кроме того, Верховный Суд сослался на ранее сформированную практику по аналогичным делам и отметил отсутствие оснований для отступления от нее.

Суд пришел к выводу, что судами предыдущих инстанций допущены нарушения норм процессуального права в части полного и всестороннего установления обстоятельств дела, поскольку не были исследованы все фактические данные и не дана надлежащая оценка доводам истца.

Учитывая необходимость исследования доказательств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции, Верховный Суд отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В настоящее время вид на временное проживание иранского аспиранта остается аннулированным, однако дело направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суд должен полноценно исследовать доказательства и обстоятельства дела. Решение об отмене вида на жительство на основании подпункта 4 пункта 63 Порядка № 322 в связи с угрозой национальной безопасности должно соответствовать всем критериям части 2 статьи 2 КАС Украины: законности, обоснованности, беспристрастности и пропорциональности. ГМС как субъект властных полномочий обязана проверить обоснованность представления СБУ и отразить в своем решении конкретные обстоятельства, свидетельствующие об угрозе, поскольку одного лишь указания на представление спецслужбы недостаточно.

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