ВСК заявила об отсутствии защиты гражданских журналистов, которых похищает и пытает РФ

Парламентская комиссия пришла к выводу, что гражданские журналисты в российском плену находятся в особо уязвимом положении из-за ограниченных возможностей международной защиты.

Фото: Стас Юрченко, Граты

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В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления №15292 от 3 июня 2026 года об отчёте Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования преступлений, совершённых вооружёнными формированиями Российской Федерации против журналистов и других работников субъектов в сфере медиа, по результатам деятельности за шестимесячный период.

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования преступлений против журналистов в своём промежуточном отчёте обратила внимание на проблему, которая остаётся менее заметной, чем статистика убийств или разрушений редакций.

Речь идёт о положении гражданских журналистов, которых Российская Федерация незаконно удерживает в местах несвободы.

Комиссия констатирует, что Российская Федерация незаконно удерживает как минимум 26 украинских журналистов и работников медиа. Часть из них находится в плену более десяти лет.

Среди установленных проблем ВСК называет отсутствие системного доступа Международного комитета Красного Креста, неподтверждение местонахождения удерживаемых лиц, длительную изоляцию, фактическую недоступность международного мониторинга и системные риски пыток.

Во время одного из заседаний комиссии было сообщено, что Международный комитет Красного Креста официально подтвердил лишь одного человека из 26 журналистов и работников медиа, которых Россия незаконно удерживает. В отчёте отмечено, что это стало одним из наиболее критических выводов заседания.

Особое внимание ВСК уделила правовому положению гражданских журналистов. В отчёте отмечается, что они находятся в особо уязвимом положении, поскольку, в отличие от военнопленных, не имеют эффективных международных процедур защиты, а возможности международного мониторинга их содержания существенно ограничены.

Во время обсуждения этого вопроса комиссия отдельно анализировала различие между военнопленными и незаконно удерживаемыми гражданскими журналистами.

Комиссия также обратила внимание на ряд проблем, с которыми сталкиваются незаконно удерживаемые гражданские журналисты.

Среди них — отсутствие формализованных процедур обмена, ограниченные международные механизмы воздействия, сложность подтверждения местонахождения, высокий риск изоляции и пыток, а также ограниченный доступ международных миссий.

В отчёте отмечается, что преследование журналистов не ограничивается незаконным лишением свободы. По данным комиссии, Российская Федерация использует похищения, незаконные задержания, насильственные исчезновения, пытки, изоляцию, псевдосудебные механизмы и заочные уголовные преследования.

ВСК также зафиксировала как минимум 35 случаев инструментализации уголовного преследования. По данным комиссии, такие механизмы применяются как в отношении украинских журналистов, так и в отношении иностранных корреспондентов.

Отдельно было отмечено, что преследование касается не только профессиональных журналистов в узком смысле.

Под угрозой находятся все гражданские лица, которые:

собирают информацию;

фиксируют преступления;

документируют нарушения;

передают данные наружу.

В итоговом отчёте комиссия пришла к выводу, что Российская Федерация осуществляет системную, целенаправленную и многоуровневую политику преследования журналистов и работников медиа. Среди инструментов такого преследования названы незаконное лишение свободы, пытки, насильственные исчезновения, псевдосудебное преследование и криминализация профессиональной деятельности.

Среди рекомендаций комиссии — усиление международной адвокации в отношении незаконно удерживаемых журналистов, обеспечение доступа международных гуманитарных миссий, правовой защиты гражданских журналистов и международного мониторинга мест содержания под стражей.

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