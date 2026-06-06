Забыли документы дома – можно ли в сервисных центрах МВД воспользоваться функцией обмена документами через приложение «Дія»
В Главном сервисном центре МВД сообщили, что в сервисных центрах Министерства внутренних дел введена возможность подтверждения личности с помощью функции шеринга документов в приложении «Дія».
Если во время визита в территориальный сервисный центр МВД у посетителя отсутствуют физические документы, идентификацию можно пройти в электронном формате через смартфон.
Для этого необходимо открыть соответствующий документ в приложении «Дія», показать или предоставить 13-значный код со штрихкода, после чего подтвердить передачу данных с помощью «Дія.Підпису». В Главном сервисном центре МВД отметили, что «Дія.Підпис» следует создать заранее.
После осуществления шеринга администратор получает необходимые данные и продолжает оказание административной услуги.
Воспользоваться функцией можно при наличии в приложении следующих документов: ID-карты, загранпаспорта или вида на жительство (временного или постоянного).
В ведомстве уточнили, что шеринг через «Дію» доступен только для документов, которые отображаются в приложении и поддерживают электронную передачу данных.
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