Забыли документы дома – можно ли в сервисных центрах МВД воспользоваться функцией обмена документами через приложение «Дія»

Если посетитель забыл документы, их можно передать в цифровом формате через приложение «Дія» и продолжить получение услуг.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном сервисном центре МВД сообщили, что в сервисных центрах Министерства внутренних дел введена возможность подтверждения личности с помощью функции шеринга документов в приложении «Дія».

Если во время визита в территориальный сервисный центр МВД у посетителя отсутствуют физические документы, идентификацию можно пройти в электронном формате через смартфон.

Для этого необходимо открыть соответствующий документ в приложении «Дія», показать или предоставить 13-значный код со штрихкода, после чего подтвердить передачу данных с помощью «Дія.Підпису». В Главном сервисном центре МВД отметили, что «Дія.Підпис» следует создать заранее.

После осуществления шеринга администратор получает необходимые данные и продолжает оказание административной услуги.

Воспользоваться функцией можно при наличии в приложении следующих документов: ID-карты, загранпаспорта или вида на жительство (временного или постоянного).

В ведомстве уточнили, что шеринг через «Дію» доступен только для документов, которые отображаются в приложении и поддерживают электронную передачу данных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.