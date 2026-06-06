Забули документи вдома – чи можна у сервісних центрах МВС скористатися шерингом через Дію

Якщо відвідувач забув документи, їх можна передати в цифровому форматі через застосунок «Дія» та продовжити отримання послуг.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ запроваджено можливість підтвердження особи за допомогою функції шеринг документів у застосунку «Дія».

Якщо під час візиту до територіального сервісного центру МВС у відвідувача відсутні фізичні документи, ідентифікацію можна пройти в електронному форматі через смартфон.

Для цього необхідно відкрити відповідний документ у застосунку «Дія», показати або надати 13-значний код зі штрихкоду, після чого підтвердити передачу даних за допомогою «Дія.Підпису». У Головному сервісному центрі МВС зазначили, що «Дія.Підпис» варто створити заздалегідь.

Після здійснення шерингу адміністратор отримує необхідні дані та продовжує надання адміністративної послуги.

Скористатися функцією можна за наявності в застосунку таких документів: ID-картки, закордонного паспорта або посвідки на проживання (тимчасової чи постійної).

У відомстві уточнили, що шеринг через «Дію» доступний лише для документів, які відображаються в застосунку та підтримують електронну передачу даних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.