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Україна повернула з російського полону 185 військових, фото

14:35, 5 червня 2026
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В результаті обміну також повернувся один цивільний.
Україна повернула з російського полону 185 військових, фото
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У п’ятницю, 5 червня, 185 українських захисників сьогодні повертаються додому з російського полону. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави підкреслив, що також із захисниками повертається один цивільний.

«Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року.

Дякую всім, хто робить це можливим: команді, що займається обмінами, нашим партнерам. І особлива вдячність воїнам, які поповнюють наш обмінний фонд – своєю силою та результатами на фронті забезпечують повернення наших людей додому. Робота триває. Повернення наших людей – незмінний пріоритет для України. Щодня працюємо над тим, щоб визволити кожного українця та кожну українку з неволі», - заявив він.

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росія Україна Володимир Зеленський обмін полоненими

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