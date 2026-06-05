В Україні готують нові правила для сонячних панелей: що буде після «зеленого тарифу»

«Зелений тариф» для домогосподарств припинить дію з 1 січня 2030 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У парламентському комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг пояснили, як зміниться ринок електроенергії для домогосподарств із сонячними панелями після переходу до європейської моделі.

Зокрема, нагадують, що чинний «зелений тариф» для домогосподарств припинить дію з 1 січня 2030 року.

Після запуску нової моделі ринку власники домашніх сонячних електростанцій зможуть продавати надлишкову електроенергію, зокрема й у напрямку європейського ринку. Водночас у Комітеті ВРУ очікують, що скоріше за все, цим займатиметься не сам власник, а більш професійні учасники ринку.

У комітеті пояснюють, що майбутня модель передбачає розвиток так званих агрегаторів — компаній, які збиратимуть надлишкову електроенергію від різних виробників, формуватимуть великі обсяги та продаватимуть їх на експорт або на внутрішньому ринку.

Наприклад, якщо ви виростили 2 кг полуниці, то найімовірніше, ви її просто з’їсте. Теоретично можете вийти на найближчий продуктовий ринок і продати, але чи повезете ці 2 кг продавати в Польщу?

Якщо ж ви вирощуєте картоплю на 2 га і зібрали декілька тонн урожаю. Ви можете продати її покупцю, який приїжджає великою фурою, скуповує картоплю у вас і ваших сусідів, формує потрібний обсяг і відправляє продукцію на експорт до Польщі.

У Комітеті ВРУ зазначили, що в Україні досить багато домашніх СЕС, де встановлені сонячні станції до 30 кВт. Станом на 2026 рік, приблизко 60 чи навіть 70 тисяч домогосподарств встановили сонячні панелі на будинках і оформили «зелений тариф».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.