Простій на роботі: де має перебувати працівник та що може вимагати роботодавець

Чи має право роботодавець визначати місцезнаходження працівників під час простою.

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Простій на роботі — це тимчасове припинення роботи, яке виникає через відсутність необхідних організаційних чи технічних умов для виконання трудових обов’язків, дію обставин непереборної сили або інші причини, що не залежать від працівника чи роботодавця. Він може виникати через технічні несправності, відсутність необхідних ресурсів, аварії або інші причини, що унеможливлюють виконання роботи.

У Держпраці пояснили, чи має роботодавець право визначати місцезнаходження працівників під час простою. Там наголошують, що такі умови можуть бути передбачені наказом про запровадження простою.

Зокрема, роботодавець може зобов’язати працівників перебувати на робочому місці протягом періоду простою або, навпаки, дозволити їм бути відсутніми. У разі якщо працівник повинен перебувати на роботі, він має дотримуватися встановленого режиму робочого часу, хоча виконання посадових обов’язків на цей період не здійснюється.

Якщо ж наказом не передбачено обов’язкової присутності на робочому місці, працівники можуть самостійно визначати своє місцезнаходження, зокрема перебувати як в Україні, так і за її межами. Водночас вони повинні мати можливість оперативно повернутися до роботи після завершення простою.

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