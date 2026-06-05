«Забрала гроші і втекла до командира» – у суді розглянули незвичну справу про розірвання шлюбу військових

Переяславський суд встановив, що подальше збереження шлюбу суперечить інтересам обох сторін.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Переяславський міськрайонний суд Київської області розглянув у спрощеному позовному провадженні без виклику сторін цивільну справу за позовом дружини до чоловіка про розірвання шлюбу.

Обставини справи № 373/1892/25

Позивачка звернулася до суду з вимогою розірвати шлюб, зареєстрований 3 грудня 2022 року Бориспільським відділом державної реєстрації актів цивільного стану, актовий запис № 930. Вона вказала, що шлюб було укладено з наміром створити сім’ю, проте спільне життя не склалося через різні погляди на життя та подружні обов’язки. З березня 2025 року подружжя не веде спільного господарства, не проживає разом, не підтримує сімейних відносин, спільне майно відсутнє, дітей від шлюбу немає. Подальше збереження шлюбу, на її думку, суперечить її інтересам.

Під час розгляду справи позивачка уточнила позовні вимоги та просила розірвати шлюб і залишити їй дівоче прізвище. Відповідач подав відзив, у якому не заперечував проти розірвання шлюбу, зазначивши, що також бажає припинити шлюб, оскільки його збереження суперечить інтересам обох сторін. Водночас він вказав на певні обставини.

Насправді стосунки розірвані 30 травня 2025 року, коли позивачка потай від нього забрала всі кошти сімейного бюджету та втекла до іншого чоловіка (командира батальйону, в якому проходить службу).

Відповідач також звернув увагу на те, що позивачка після реєстрації шлюбу змінила прізвище, але не замінила паспорт, що створювало перешкоди для розірвання шлюбу в органах державної реєстрації актів цивільного стану. Позивачка пояснила, що через проходження військової служби та намір розірвати шлюб не вважає за доцільне змінювати паспорт на прізвище чоловіка.

Суд витребував витяг з Державного реєстру актів цивільного стану, дослідив свідоцтво про шлюб, паспортні дані, військові документи сторін та інші докази. Було встановлено, що позивачка та відповідач проходять військову службу в різних військових частинах, проживають окремо, перебувають у неприязних стосунках і не ведуть спільного життя.

Що вирішив суд

Суд задовольнив позовні вимоги частково.

Рішенням від 17 листопада 2025 року суд розірвав шлюб між сторонами, зареєстрований 3 грудня 2022 року Бориспільським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Бориспільському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), актовий запис № 930.

У задоволенні вимоги про залишення позивачці після розірвання шлюбу дівочого прізвища суд відмовив. Суд виходив з того, що питання про відновлення дошлюбного прізвища після розірвання шлюбу вирішується органом державної реєстрації актів цивільного стану за відповідною заявою, а не в позовному провадженні.

Суд керувався положеннями статей 24, 105, 110, 112, 113 Сімейного кодексу України, статтею 124 Конституції України, статтями 16, 293, 294 Цивільного процесуального кодексу України. Суд встановив, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечить інтересам обох сторін, з урахуванням фактичного припинення подружніх відносин, окремого проживання, проходження військової служби в умовах воєнного стану та взаємного бажання розірвати шлюб.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його складання. Рішення набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження, якщо скаргу не подано.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.