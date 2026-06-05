Конкурс до Київського апеляційного суду: одна кандидатка не підтвердила здатності здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

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В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів у Київському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 4 червня Комісією ухвалено такі рішення:

Яковлева Вікторія Сергіївна - Відкладено розгляд питання

Коляденко Поліна Леонідівна - 418,64 - Не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Соловйов Віктор Вікторович - Оголошено перерву

Чальцева Тетяна Володимирівна - Відкладено розгляд питання

ВККС нагадала, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 52 кандидатами до Київського апеляційного суду: 23 кандидати підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 18 кандидатів – не підтвердили, з 11 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати.

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