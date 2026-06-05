Конкурс в Киевский апелляционный суд: одна кандидатка не подтвердила способность осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

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На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Киевском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания 4 июня Комиссией приняты следующие решения:

Яковлева Виктория Сергеевна — рассмотрение вопроса отложено;

Коляденко Полина Леонидовна — 418,64 балла — не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Соловьев Виктор Викторович — объявлен перерыв;

Чальцева Татьяна Владимировна — рассмотрение вопроса отложено.

ВККС напомнила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 52 кандидатами в Киевский апелляционный суд: 23 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, 18 кандидатов — не подтвердили, с 11 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Два кандидата прекратили участие в конкурсе.

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