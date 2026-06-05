90 миллиардов под залог репараций и налоговый ультиматум: какие условия МВФ и ЕС уже выполнила Украина

Налоги в обмен на верховенство права: почему фискальный перекос в выполнении требований МВФ и ЕС грозит траншам.

Фото: Reuters

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Сегодня финансовая стабильность Украины держится на поддержке международных партнеров. Главным инструментом стал Регламент ЕС 2026/467 (UASL), который вводит усиленное сотрудничество для предоставления Украине займа, который должен быть погашен за счет будущих российских репараций.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Украина и Европейский Союз заключили историческое Соглашение о займе на сумму до 90 миллиардов евро, которое должно стать финансовой основой восстановления и обороны. Однако получение средств не является безусловным. Выплата каждого транша зависит от выполнения ряда политических и экономических условий.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гэвином Греем уже завершила свой непосредственный визит в Киев без традиционного заявления о достижении Staff Level Agreement. Несмотря на оптимистичные заявления о близости очередного транша, за кулисами остался сложный разговор относительно фискальной политики.

Соглашение о займе на поддержку Украины является уникальным финансовым инструментом.

Предельный объем доступного финансирования по этому инструменту составляет до 90 000 000 000 евро. Период доступности этих средств четко ограничен сроком до 31 декабря 2027 года, что совпадает с действием текущей многолетней финансовой рамки Европейского Союза.

Статья 3 Соглашения прямо указывает: обязательства Украины по погашению основной суммы подлежат выполнению исключительно за счет военных репараций, возмещений или финансового урегулирования со стороны России. В качестве залога Украина предоставляет ЕС право обеспечения в отношении своего требования к РФ об уплате репараций. То есть, если Россия не уплатит добровольно, ЕС получает право использовать замороженные российские активы на своей территории для закрытия долга Украины.

Налоговый ультиматум: условия первого и второго траншей

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, Украина обязалась мобилизовать внутренние доходы.

Для первого транша (€3,2 млрд):

Отмена освобождения от налогообложения международных посылок (кроме товаров для обороны). Это означает введение НДС и пошлины на товары, которые ранее ввозились непосредственно гражданами без дополнительных затрат.

26 мая 2026 года Верховная Рада провалила голосование за этот законопроект в целом и даже не смогла отправить его на повторное второе чтение.

Введение налога на доходы, полученные через цифровые платформы (OLX, Uber, Airbnb и т.д.).

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект 15111-д.

Продление действия военного сбора на уровне 5% еще на 3 года, что должно дать бюджету 140 млрд грн в год.

Эта норма уже действует, фиксируя ставку военного сбора на уровне 5%.

Для второго транша (€3,7 млрд):

Согласование системы Украины с Директивой ЕС 2016/1164 по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Министерство финансов Украины официально разработало и вынесло на публичное обсуждение масштабный законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно имплементации правил ATAD.

Создание новой системы оценки имущества и государственных реестров для прозрачного налогообложения недвижимости.

Закона об изменении ставок еще нет, но Минрегион и Фонд госимущества вместе с Минцифры ведут реформу государственных реестров (во исполнение Ukraine Plan). Идет техническое объединение Реестра вещественных прав и Базы оценочной стоимости. Полноценную дорожную карту Минфин должен представить до конца года, чтобы перейти от налогообложения недвижимости за квадратными метрами к налогообложения по рыночной стоимости.

Принятие дорожной карты для усиления контроля за НДС и борьбы со скрутками.

Дорожная карта и новые аналитические модули для ГНС были утверждены Кабмином и согласованы с экспертами Фонда еще до начала майской миссии. Усиление контроля за НДС продолжается через изменение критериев рискованности в Постановлении № 1165.

Реформа Таможни: вызовы третьего транша

Наиболее резонансные изменения запланированы в рамках условий для третьего транша (€1,45 млрд):

Реформирование льготного режима для предотвращения искусственного разделения крупного бизнеса на десятки ФОПов.

Несмотря на то, что МВФ оценивает фискальные потери от этой схемы в рекордные 70 млрд грн в год, масштабная законодательная реформа, которая бы запрещала юрлицам работать с ФОПами или принудительно ликвидировала такую модель, не принята.

Введение различных ставок налога для 3-й группы ФОП в зависимости от вида деятельности.

Идея разделить 3-ю группу ФОП по видам деятельности и установить для них разные ставки единого налога вызвала общественное сопротивление. В бюджетном законодательстве на 2026 год сохранены базовые фиксированные ставки.

Украина должна подать и принять кодекс, который полностью соответствует регламентам ЕС, и назначить постоянного главу Таможенной службы.

Председателем Государственной таможенной службы официально назначен Орест Мандзий. Назначение состоялось по результатам открытого прозрачного конкурса с участием международных экспертов.

3 июня 2026 года Кабмин официально зарегистрировал в Верховной Раде проект Нового Таможенного кодекса Украины под № 15295.

Права человека и Верховенство права

Важным аспектом является статья 5 Меморандума и пункт 27 Преамбулы Соглашения. Они устанавливают, что выплата средств возможна только при условии соблюдения Украиной:

Эффективных демократических механизмов.

Верховенства права и борьбы с коррупцией.

Гарантирования прав человека, включая права меньшинств.

Правительство в первую очередь сосредоточивается на выполнении фискальных индикаторов, предусмотренных договоренностями с международными финансовыми институтами и Европейским Союзом. В то же время прогресс в сфере судебной реформы, борьбы с коррупцией и усиления гарантий верховенства права оценивается как недостаточный.

В то время как фискальное давление имплементируется экстренными темпами, прогресс в части реальной защиты прав человека, реформы правоохранительной системы и преодоления системной коррупции остается декларативным — только на бумаге или в форме отчетов о создании рабочих групп.

Международные доноры рассматривали реформы как симметричный процесс: бизнес и граждане платят больше налогов, но взамен получают прозрачную судебную систему, защиту от коррупционного вымогательства и гарантии своих прав. Перекос этой системы в сторону исключительно фискального принуждения не только создает внутреннюю социальную напряженность, но и прямо нарушает положения Статьи 5 Меморандума.

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