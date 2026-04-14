  1. В Україні
  2. / Законодавство

Військовий збір 5% продовжать ще на три роки після скасування воєнного стану: підписано закон

10:01, 14 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент підписав законопроєкт 15110 про продовження дії підвищеного військового збору (5%) на три роки після скасування воєнного стану.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський 14 квітня підписав законопроєкт щодо справляння військового збору у 5% ще на три роки після скасування воєнного стану. Мова йде про законопроєкт № 15110.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ передбачає продовження дії чинних положень податкового законодавства щодо військового збору на три роки, наступні за роком, в якому буде припинено воєнний стан.

Документ передбачає, що військовий збір спрямовуватиметься на забезпечення потреб Збройних Сил України.

Раніше ми повідомляли, що Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт № 15110, який передбачає продовження дії військового збору ще на три роки після скасування воєнного стану.

Як зазначається, документ рекомендували парламенту ухвалити одразу за основу та в цілому.

Законопроєкт також передбачає створення окремого спеціального фонду в Бюджетному кодексі, до якого спрямовуватимуть надходження від військового збору. Передбачається, що ці кошти матимуть цільове призначення — фінансування потреб оборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон війна воєнний стан Володимир Зеленський військовий збір

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]