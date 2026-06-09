В Україні посилять контроль за суддями: під прицілом опиняться всі родичі у владі та поїздки на ТОТ

Верховна Рада затвердила нові правила перевірки суддів: тепер вони зобов'язані щороку декларувати родичів, підтверджувати використання української мови та доводити відсутність зв'язків із державою-агресором.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 13165-2. Цей документ є частиною зобов’язань України щодо зміцнення верховенства права та очищення судової влади від недоброчесних елементів. Головна мета — зробити процес декларування родинних зв’язків та доброчесності не просто формальністю, а механізмом моніторингу життя судді.

За проголосували 242 народні депутати.

Проєкт вносить зміни до базових Законів «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя». Найбільш гострі питання — це залучення міжнародних експертів, захист персональних даних родичів та терміни давності для перевірок.

Головні нововведення законопроєкту

Замість кількох різних звітів судді подаватимуть одну інтегровану декларацію. Звітність заповнюватиметься в електронній формі на офіційному сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) щороку до 1 травня.

Вона складатиметься із чіткого переліку тверджень, де потрібно обрати «підтверджую» або «не підтверджую», та детальних відомостей про родичів.

Проєкт закону радикально розширює коло осіб, чий зв'язок із суддею підлягає обов'язковому декларуванню, якщо вони обіймали високі посади протягом останніх 5 років. За приховування родичів у владній вертикалі загрожуватиме відповідальність. До оновленого списку увійшли:

члени Вищої ради правосуддя (ВРП), ВККС, судді та працівники апаратів судів;

Президент України, Керівник Офісу Президента та його заступники;

народні депутати, члени Кабінету Міністрів, керівники НАБУ та НАЗК;

члени Громадської ради доброчесності (ГРД) та Етичної ради.

Окрім моніторингу статків і майна, у декларацію вводяться нові пункти, які перевірятимуть громадянську та професійну позицію судді. Зокрема, кожен служитель Феміди буде зобов'язаний офіційно підтвердити:

Невідвідування території держави-агресора та тимчасово окупованих територій України;

Неспівпрацю з окупаційними адміністраціями РФ, починаючи з 20 лютого 2014 року;

Використання української мови як єдиної державної під час здійснення правосуддя та ведення судових засідань;

Беззастережне дотримання Кодексу суддівської етики.

Механізм перевірки

ВККС отримує повноваження проводити перевірку на підставі інформації від будь-якої особи, що обґрунтовано свідчить про недостовірність даних.

Перевірка може бути розпочата не пізніше трьох років з дня подання декларації.

Якщо інформація про недостовірність підтверджується, матеріали передаються до органу дисциплінарного провадження (ВРП).

Закон дозволяє ВККС визначати черговість перевірок у Регламенті. Без чітких законодавчих критеріїв це створює простір для суб’єктивізму або політичного тиску на суддів.

Законопроєкт також торкнувся фінансових гарантій. У статті 135 закріплено, що для розрахунку окладу судді не може застосовуватися інша величина, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня відповідного року. Це ставить крапку в спробах Уряду маніпулювати зарплатами суддів через підзаконні акти.

Кабінету Міністрів доручено протягом 6 місяців розробити проєкт щодо тимчасових особливостей індивідуальної перевірки суддів Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів із залученням незалежних експертів. Це означає, що ВС чекає ще більш суворий аудит.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.