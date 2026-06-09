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В Украине усилят контроль за судьями: под прицелом окажутся все родственники во власти и поездки на ВОТ

14:22, 9 июня 2026
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Верховная Рада утвердила новые правила проверки судей: теперь они обязаны ежегодно декларировать родственников, подтверждать использование украинского языка и доказывать отсутствие связей с государством-агрессором.
В Украине усилят контроль за судьями: под прицелом окажутся все родственники во власти и поездки на ВОТ
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Верховная Рада приняла законопроект № 13165-2. Этот документ является частью обязательств Украины по укреплению верховенства права и очищению судебной власти от недобросовестных элементов. Главная цель — сделать процесс декларирования родственных связей и добропорядочности не просто формальностью, а механизмом мониторинга жизни судьи.

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За проголосовали 242 народных депутата.

Проект вносит изменения в базовые Законы «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совете правосудия». Наиболее острые вопросы — это привлечение международных экспертов, защита персональных данных родственников и сроки давности для проверок.

Главные нововведения законопроекта

Вместо нескольких разных отчетов судьи будут подавать одну интегрированную декларацию. Отчетность будет заполняться в электронной форме на официальном сайте Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) ежегодно до 1 мая.

Она будет состоять из четкого перечня утверждений, где нужно выбрать «подтверждаю» или «не подтверждаю», и детальных сведений о родственниках.

Проект закона радикально расширяет круг лиц, чья связь с судьей подлежит обязательному декларированию, если они занимали высокие должности в течение последних 5 лет. За сокрытие родственников во властной вертикали будет грозить ответственность. В обновленный список вошли:

  • члены Высшего совета правосудия (ВСП), ВККС, судьи и работники аппаратов судов;
  • Президент Украины, Руководитель Офиса Президента и его заместители;
  • народные депутаты, члены Кабинета Министров, руководители НАБУ и НАПК;
  • члены Общественного совета добропорядочности (ОСД) и Этического совета.

Помимо мониторинга состояния и имущества, в декларацию вводятся новые пункты, которые будут проверять гражданскую и профессиональную позицию судьи. В частности, каждый служитель Фемиды будет обязан официально подтвердить:

  • Непосещение территории государства-агрессора и временно оккупированных территорий Украины;
  • Несотрудничество с оккупационными администрациями РФ, начиная с 20 февраля 2014 года;
  • Использование украинского языка как единственного государственного при осуществлении правосудия и ведении судебных заседаний;
  • Безоговорочное соблюдение Кодекса судейской этики.

Механизм проверки

ВККС получает полномочия проводить проверку на основании информации от любого лица, обоснованно свидетельствующей о недостоверности данных.

Проверка может быть начата не позднее трех лет со дня подачи декларации.

Если информация о недостоверности подтверждается, материалы передаются в орган дисциплинарного производства (ВСП).

Закон позволяет ВККС определять очередность проверок в Регламенте. Без четких законодательных критериев это создает пространство для субъективизма или политического давления на судей.

Законопроект также коснулся финансовых гарантий. В статье 135 закреплено, что для расчета оклада судьи не может применяться иная величина, кроме прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января соответствующего года. Это ставит точку в попытках Правительства манипулировать зарплатами судей через подзаконные акты.

Кабинету Министров поручено в течение 6 месяцев разработать проект относительно временных особенностей индивидуальной проверки судей Верховного Суда и высших специализированных судов с привлечением независимых экспертов. Это означает, что высший эшелон Фемиды ждет еще более строгий аудит.

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В Украине усилят контроль за судьями: под прицелом окажутся все родственники во власти и поездки на ВОТ

Верховная Рада утвердила новые правила проверки судей: теперь они обязаны ежегодно декларировать родственников, подтверждать использование украинского языка и доказывать отсутствие связей с государством-агрессором.

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