Ровенский окружной административный суд признал незаконной мобилизацию работника критически важного предприятия, которое на момент призыва имело действующее бронирование и отсрочку от военной службы.

Коллаж: Главред

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Ровенский окружной административный суд рассмотрел дело по иску военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и воинской части об обжаловании мобилизации в период действия бронирования. Истец просил признать противоправными действия по его задержанию и доставлению в ТЦК, отменить приказ о призыве на военную службу во время мобилизации, а также приказ о зачислении в списки личного состава воинской части и обязать исключить его из состава военнослужащих.

Суть дела

Истец состоял на воинском учете и работал на предприятии, которое было признано критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Предприятие осуществило его бронирование через Единый государственный веб-портал электронных услуг, а срок действия отсрочки от призыва был установлен до 26 февраля 2026 года.

После подтверждения работодателем статуса критически важного предприятия работник был подан на перебронирование. Вместе с тем 7 февраля 2026 года представители территориального центра комплектования и социальной поддержки доставили его в ТЦК и впоследствии направили в воинскую часть для прохождения военной службы.

В тот же день начальник территориального центра комплектования и социальной поддержки издал приказ о призыве военнообязанного на военную службу во время мобилизации, а на следующий день командир воинской части издал приказ о его зачислении в списки личного состава и назначении на должность водителя-машиниста экскаватора инженерно-позиционной группы инженерно-саперного взвода механизированного батальона.

Истец указывал, что на момент мобилизации имел действующее бронирование и пользовался правом на отсрочку от призыва, а потому не подлежал мобилизации.

Позиция ответчиков

Воинская часть отмечала, что истец проходит военную службу по призыву во время мобилизации и может быть уволен только по основаниям, определенным статьей 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Командование также подчеркивало, что никаких документов о наличии оснований для увольнения или соответствующего рапорта от военнослужащего не поступало, поэтому приказ о его зачислении в личный состав является правомерным.

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки отзыв на иск не подал.

Выводы суда

Суд подробно проанализировал положения законодательства о мобилизации, воинской обязанности, бронировании военнообязанных и порядке предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации.

Суд обратил внимание, что в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, которые забронированы на период мобилизации и военного времени и находятся на специальном воинском учете.

Отдельно суд по делу № 460/5593/26 оценил доказательное значение сведений из приложения «Резерв+». В решении указано, что данный сервис является электронным кабинетом призывников, военнообязанных и резервистов, через который формируется военно-учетный документ в электронной форме. Такой документ имеет одинаковую юридическую силу с бумажным военно-учетным документом, а сведения о наличии бронирования и отсрочки, отображенные в нем, могут использоваться в качестве доказательства.

Суд установил, что на момент издания приказа о призыве срок действия бронирования истца еще не истек и действовал до 26 февраля 2026 года включительно. Сведения об аннулировании или отмене бронирования материалы дела не содержали, а ответчики не предоставили никаких доказательств обратного.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что на дату мобилизации истец пользовался действующей отсрочкой от призыва на военную службу во время мобилизации, а потому не подлежал призыву. Вместе с тем территориальный центр комплектования и социальной поддержки не принял надлежащих мер для проверки наличия у него права на отсрочку.

В связи с этим суд признал противоправными действия по мобилизации и доставлению истца в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а также пришел к выводу о противоправности приказа о призыве на военную службу во время мобилизации и необходимости его отмены.

Рассматривая требования относительно приказа воинской части о зачислении в списки личного состава и исключении истца из состава военнослужащих, суд отметил, что эффективная судебная защита должна обеспечивать реальное восстановление нарушенного права. При этом суд исходил из положений Конституции Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины и практики Конституционного Суда Украины относительно необходимости обеспечения эффективного способа защиты прав лица в случае установления противоправности решений субъектов властных полномочий.

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