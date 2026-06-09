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Дети теряют навыки чтения и письма: Швеция запретит мобильные телефоны в школах

19:36, 9 июня 2026
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Во многих школах смартфоны уже сдают в специальные «отели для телефонов».
Дети теряют навыки чтения и письма: Швеция запретит мобильные телефоны в школах
Иллюстративное фото, источник - magnific
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Швеция, которая считается одной из самых цифровизированных стран мира, с нового учебного года запретит использование мобильных телефонов в школах. Решение было принято на фоне обеспокоенности снижением уровня чтения и письма среди детей и подростков.

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По словам председателя парламентского комитета по вопросам образования Йоара Форселла, власти возвращаются к книгам и традиционным методам обучения, поскольку они оказались более эффективными для усвоения знаний и концентрации учащихся.

Почему Швеция отказывается от смартфонов в школах

Политику сокращения экранного времени правительство страны проводит с 2023 года. Особое внимание уделяется дошкольникам и младшим школьникам. Одновременно государство увеличивает финансирование закупки учебников и учебных материалов для школ.

Одной из главных причин стали результаты международного исследования PISA. По его данным, в 2022 году 24,3% шведских девятиклассников не достигли базового уровня читательской грамотности.

Кроме того, шведские специалисты считают, что письмо от руки и работа с печатными материалами помогают лучше запоминать информацию и способствуют развитию навыков обучения.

Как будет работать запрет мобильных телефонов

Во многих школах Швеции ограничения уже действуют. Например, во время уроков ученики сдают смартфоны в специальные ящики и забирают их после завершения занятий.

Школьники, которых опросили журналисты, признают, что без телефонов им легче сосредоточиться на учебе, поскольку социальные сети и мобильные приложения постоянно отвлекают внимание.

В то же время ученики и дальше будут иметь доступ к ноутбукам и другим цифровым инструментам, если этого потребует учебный процесс.

Швеция возвращается к книгам

Вместе с запретом мобильных телефонов правительство выделило 555 миллионов шведских крон на закупку учебников и пособий для учителей.

Также с прошлого года детям до двух лет рекомендуют использовать только недигитальные материалы, в частности книги. Для дошкольников применение цифровых учебных инструментов больше не является обязательным, а новую образовательную программу с акцентом на обучение по книгам планируют внедрить в 2028 году.

Не все поддерживают ограничения цифровых технологий

Несмотря на поддержку со стороны многих педагогов и родителей, часть представителей ИТ-отрасли выступает против чрезмерного сокращения использования цифровых инструментов в школах.

Они подчеркивают, что большинство будущих профессий будет требовать цифровых навыков, а отдельные технологии помогают детям с трудностями в обучении и чтении.

В то же время Швеция стала не единственной страной, которая пересматривает роль гаджетов в образовании. Подобные ограничения уже действуют или готовятся к внедрению в Финляндии, Дании, Испании и ряде других государств.

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