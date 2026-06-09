Діти втрачають навички читання і письма: Швеція заборонить мобільні телефони в школах

У багатьох школах смартфони вже здають до спеціальних «готелів для телефонів».

Ілюстративне фото, джерело - magnific

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Швеція, яка вважається однією з найцифровізованіших країн світу, з нового навчального року заборонить використання мобільних телефонів у школах. Рішення ухвалили на тлі занепокоєння через зниження рівня читання та письма серед дітей і підлітків.

За словами голови парламентського комітету з питань освіти Йоара Форселла, влада повертається до книжок і традиційних методів навчання, оскільки вони виявилися ефективнішими для засвоєння знань та концентрації учнів.

Чому Швеція відмовляється від смартфонів у школах

Політику скорочення екранного часу уряд країни проводить із 2023 року. Особливу увагу приділяють дошкільнятам та молодшим школярам. Одночасно держава збільшує фінансування закупівлі підручників і навчальних матеріалів для шкіл.

Однією з головних причин стали результати міжнародного дослідження PISA. За його даними, у 2022 році 24,3% шведських дев’ятикласників не досягли базового рівня читацької грамотності.

Крім того, шведські фахівці вважають, що письмо від руки та робота з друкованими матеріалами допомагають краще запам’ятовувати інформацію та сприяють розвитку навичок навчання.

Як працюватиме заборона мобільних телефонів

У багатьох школах Швеції обмеження вже діють. Наприклад, під час уроків учні здають смартфони до спеціальних скриньок і забирають їх після завершення занять.

Школярі, яких опитали журналісти, визнають, що без телефонів їм легше зосередитися на навчанні, адже соціальні мережі та мобільні застосунки постійно відволікають увагу.

Водночас учні й надалі матимуть доступ до ноутбуків та інших цифрових інструментів, якщо цього потребуватиме навчальний процес.

Швеція повертається до книжок

Разом із забороною мобільних телефонів уряд виділив 555 мільйонів шведських крон на закупівлю підручників і посібників для вчителів.

Також із минулого року дітям до двох років рекомендують використовувати лише недигітальні матеріали, зокрема книжки. Для дошкільнят застосування цифрових навчальних інструментів більше не є обов’язковим, а нову освітню програму з акцентом на книжкове навчання планують запровадити у 2028 році.

Не всі підтримують обмеження цифрових технологій

Попри підтримку з боку багатьох педагогів і батьків, частина представників ІТ-галузі виступає проти надмірного скорочення використання цифрових інструментів у школах.

Вони наголошують, що більшість майбутніх професій вимагатиме цифрових навичок, а окремі технології допомагають дітям із труднощами в навчанні та читанні.

Водночас Швеція стала не єдиною країною, яка переглядає роль гаджетів в освіті. Подібні обмеження вже діють або готуються до впровадження у Фінляндії, Данії, Іспанії та низці інших держав.

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