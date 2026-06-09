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Україна переходить на стандарти ЄС: Рада підтримала закон про безпеку залізничного транспорту

14:01, 9 червня 2026
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Законопроєкт 14174 підтримало 254 народних депутатів.
Україна переходить на стандарти ЄС: Рада підтримала закон про безпеку залізничного транспорту
Фото: УЗ
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Верховна Рада 9 червня ухвалила закон про безпеку залізничного транспорту. Законопроєкт № 14174 підтримало 254 народних депутатів.

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Документ впроваджує європейську систему оцінки ризиків та нові підходи до технічного регулювання. Зокрема, у підготовці, екзаменуванні й видачі свідоцтв машиністам, а також ліцензій перевізникам.

Ухвалення закону дозволить виконати зобов’язання в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС та Плану Ukraine Facility.

Як зазначала «Судово-юридична газета», попри наявні зауваження, профільний парламентський комітет 12 голосами підтримав рекомендацію ухвалити законопроєкт у другому читанні. Після прийняття документу галузь очікує трирічний перехідний період, протягом якого ринок залізничних перевезень має поступово трансформуватися та адаптуватися до європейських стандартів функціонування.

Що пропонує документ «Судово-юридична газета» писала тут.

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Верховна Рада України Укрзалізниця

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