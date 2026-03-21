Понад 2300 поправок до законопроєкту про залізницю: у Раді залучили Світовий банк до обговорення

16:40, 21 березня 2026
Представники Верховної Ради та Світового банку обговорили стан розгляду законопроєкту про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту, до якого подано понад 2350 поправок і який має забезпечити виконання міжнародних зобов’язань України.
Голова транспортного комітету Юрій Кісєль зустрівся з представниками Світового банку Антоніо Нуньєсом та Флоріаном Блюмом.

У зустрічі також взяли участь Артем Ковальов, який очолює підкомітет із залізничного транспорту, та заступник міністра розвитку громад і територій Олексій Балеста.

Говорили про те, як у Верховній Раді просувається законопроєкт про безпеку та сумісність залізничного транспорту (№14174).

Цей закон потрібен, щоб Україна виконала свої міжнародні зобов’язання у сфері залізничного транспорту — зокрема в рамках Угоди про асоціацію та інших програм підтримки.

Представникам Світового банку повідомили, що після ухвалення законопроєкту в першому читанні 17 грудня 2025 року до нього подали понад 2354 поправки від 50 народних депутатів.

Зараз ці поправки розглядає профільний підкомітет. До обговорення залучені депутати, представники міністерства, Укртрансбезпеки, Укрзалізниці, бізнес-асоціацій і галузевих компаній.

У комітеті зазначають, що підтримка Світового банку та інших міжнародних партнерів важлива для вирішення поточних проблем і реалізації змін у галузі.

