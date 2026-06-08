У Києві чоловік готував вбивство посадовця ГУР: російські спецслужби обіцяли йому $100 тисяч

Замах на представника української розвідки планували здійснити за допомогою FPV-дрона.

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У Києві правоохоронці викрили та затримали агента російських спецслужб, який готував замах на одного з посадовців Головного управління розвідки Міноборони. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

За даними Нацполіції, російські спецслужби завербували 38-річного жителя Києва та пообіцяли йому 100 тисяч доларів за вбивство одного з керівників структурного підрозділу ГУР. З цієї суми 10 тисяч доларів він отримав як аванс.

Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Після вербування він мав організувати виконання замовного вбивства.

Слідство встановило, що підозрюваний збирав інформацію про посадовця: вивчав маршрути його пересування, розпорядок дня, місце проживання, транспортні засоби та навколишню інфраструктуру. Після цього він визначив спосіб вчинення злочину — із застосуванням FPV-дрона. Також фігурант почав шукати виконавця, який мав навички керування безпілотниками.

Втім реалізувати задум йому не вдалося. За силової підтримки бійців спецпідрозділів поліції особливого призначення та ТОР патрульної поліції оперативники карного розшуку, кримінальної поліції та слідчі затримали підозрюваного.

Під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони, GPS-трекер, автомобіль та інші речові докази.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — готування до умисного вбивства з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до підготовки замаху. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. Досудове розслідування триває.

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