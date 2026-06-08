Встановлення факту народження на ТОТ та в умовах воєнного стану — хто може звертатися до суду

Верховний Суд роз’яснив практику щодо встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ.

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Верховний Суд зазначає, що частиною першою статті 317 ЦПК України встановлено коло осіб, які можуть бути заявниками у справах про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ.

Так, заявниками у зазначених справах можуть бути батьки або один з них, їхні представники, члени сім’ї, опікун, піклувальник, особа, яка утримує та виховує дитину, або інші законні представники дитини.

Заяви про встановлення факту народження особи в порядку статті 317 ЦПК України в переважній більшості подавали матері народжених дітей або обидва з батьків. У окремих випадках заявниками були батько дитини, рідше дід, баба, тітка дитини, дядько дитини.

У справах № 711/4671/24, № 751/5139/22, № 463/1005/23 заявниками є мати, батько та обоє з батьків.

Рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13 червня 2024 року у справі № 711/4671/24; рішення Новозаводського районного суд м. Чернігова від 02 грудня 2022 року у справі № 751/5139/22; рішення Личаківського районного суду м. Львова від 15 лютого 2023 року у справі № 463/1005/23.

У справі № 749/23/23 про встановлення факту народження дитини на ТОТ заявником є дід дитини. Відсутність можливості у батьків дитини звернутися до суду із такою заявою обґрунтовував тим, що вони перебувають в АР Крим, тобто на ТОТ, з якої вони не можуть виїхати через відсутність свідоцтва про народження дитини.

У цій справі немає загального доступу до судового рішення, оскільки інформація заборонена для оприлюднення згідно з пунктом 4 частини першої статті 7 Закону України «Про доступ до судових рішень».

Заявником у справі № 279/3597/22 про встановлення факту народження дитини на ТОТ є рідна тітка дитини. Заявник звернулась до суду із заявою про встановлення факту народження племінника на ТОТ, адже батьки позбавлені такої можливості через подальше перебування на ТОТ. Коростенський міськрайонний суд Житомирської області заяву задовольнив.

Рішення Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 22 серпня 2022 року у справі № 279/3597/22. Також наявні випадки звернення до суду баби дитини із заявою про встановлення факту народження дитини.

Наприклад, рішення Вінницького районного суду Вінницької області від 14 вересня 2022 року у справі № 128/2073/22; рішення Татарбунарського районного суду Одеської області від 26 квітня 2023 року у справі № 515/605/23; рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 18 травня 2022 року у справі № 712/3433/22.

Як свідчить судова практика, заявниками у зазначеній категорії справ були також інші родичі, зокрема у справі № 544/224/22 такою особою є двоюрідна бабуся.

Заявлений нею до встановлення юридичний факт обґрунтовано тим, що її племінник уклав шлюб, під час перебування в якому у подружжя народився син на ТОТ. Батьки дитини не мають статусу внутрішньо переміщених осіб, що перемістилася на підконтрольну територію України унаслідок окупації, а тому не мають іншого документально підтвердженого місця проживання на території України, окрім м. Донецьк.

Рішенням Пирятинського районного суду Полтавської області від 16 лютого 2022 року у справі № 544/224/22 заяву задоволено.

Місцевий суд не вбачав підстав ставити під сумнів відомості, зазначені в заяві про встановлення факту народження, з огляду на те, що заяву подано двоюрідною бабусею народженої особи, тоді як батьки дитини є громадянами України, що відповідно до статті 7 Закону України «Про громадянство України» є підставою для набуття дитиною громадянства України за народженням; перебувають у зареєстрованому шлюбі.

Зазначений вище суб’єктний склад учасників справи не суперечить нормам чинного законодавства та практиці Верховного Суду у подібних правовідносинах (постанови Верховного Суду від 26 червня 2024 року у справі № 759/17678/22; від 13 березня 2024 року у справі № 169/410/23; від 10 липня 2024 року у справі № 761/32986/23; від 21 серпня 2024 року у справі № 752/2623/24).

Визначення походження дитини при встановленні факту її народження ТОТ

Права та обов’язки матері, батька та дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому органом державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому Сімейним кодексом України.

Відповідно до частини першої статті 122 СК України дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя. Походження дитини від подружжя визначається на підставі Свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров’я про народження дружиною дитини.

Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження нею дитини. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається за заявою матері та батька дитини або рішенням суду (стаття 125 СК України).

Походження дитини від батька визначається за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою. Така заява може бути подана як до, так і після народження дитини до органу державної реєстрації актів цивільного стану (частина перша статті 126 СК України).

За відсутності заяви, право на подання якої встановлено статтею 126 цього Кодексу, батьківство щодо дитини може бути визнане за рішенням суду (стаття 128 СК України).

За положеннями частини першої статті 135 СК України при народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім’я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою.

У разі встановлення факту народження особи на ТОТ підставою для внесення відомостей про батьків дитини є відповідне рішення суду, яким встановлені такі дані (постанова Верховного Суду від 21 серпня 2024 року у справі № 752/2623/24).

Згідно з частиною третьою статті 317 ЦПК України у рішенні про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків.

Саме рішення суду про встановлення такого факту є підставою для державної реєстрації народження та для внесення відомостей про батьків дитини відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення суду (постанови Верховного Суду від 23 листопада 2022 року у справі № 759/7001/22, від 13 березня 2024 року у справі № 169/410/23 та від 24 квітня 2024 року у справі № 761/13911/23).

У постанові від 26 червня 2024 року у справі № 759/17678/22 Верховний Суд вказав про те, що зазначення у судовому рішенні особи матір’ю дітей не є виходом за межі вимог заяви про встановлення факту народження дитини на ТОТ. Свідоцтво про народження дитини, видане на ТОТ, не є юридично дійсними, але може підтверджувати, що певна установа, яка не діє відповідно до українського законодавства, але de facto існує на тимчасово окупованій території, зафіксувала факт народження дитини у певної особи.

Заява про встановлення факту народження дитини, подана до суду матір’ю та батьком дитини спільно, є спільною заявою батьків дитини, які не перебувають у шлюбі, про визнання батьківства. При цьому батько, подаючи заяву про встановлення факту народження дитини від нього, підтверджує своє батьківство, що дає підстави для внесення запису про батька дитини в судовому порядку та унеможливлює застосування процедури запису про батька дитини, якщо батьківство не встановлене (постанова Верховного Суду від 10 липня 2024 року у справі № 761/32986/23).

Аналізуючи викладене, можна виснувати, що при встановленні факту народження дитини на ТОТ одночасно може бути визначено і її походження.

Виявлено і випадки, коли суди відмовляли у відкритті провадження у таких справах з огляду на те, що згідно з копіями свідоцтв про народження дітей їх батьки є громадянами рф, а отже, діти отримали у встановленому порядку громадянство рф.

Так, у справі № 463/7464/22 суд відмовив у відкритті провадження у справі, оскільки, встановивши, що дитина народжена батьками, які є громадянами рф, зробив висновок, що може виникнути спір щодо проведення державної реєстрації дитини та надання їй громадянства України.

Ухвала Личаківського районного суду м. Львова від 17 жовтня 2022 року у справі № 463/7464/22.

Подібний висновок викладено і в ухвалі Личаківського районного суду м. Львова від 28 червня 2023 року у справі 463/5378/23.

Ухвалюючи такі судові рішення, суди посилались на висновок Великої Палати Верховного Суду, викладений у постанові від 15 вересня 2022 року у справі № 9901/166/2. Велика Палата Верховного Суду зазначила, що прийняття до громадянства України або припинення громадянства України здійснюється шляхом видання указів Президента України.

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