Установление факта рождения на ВОТ и в условиях военного положения — кто может обращаться в суд

Верховный Суд разъяснил практику относительно установления факта рождения лица на территории, на которой введено военное положение, или на ВОТ.

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Верховный Суд отмечает, что частью первой статьи 317 ГПК Украины установлен круг лиц, которые могут быть заявителями по делам об установлении факта рождения лица на территории, на которой введено военное положение, или на ВОТ.

Так, заявителями по указанным делам могут быть родители или один из них, их представители, члены семьи, опекун, попечитель, лицо, которое содержит и воспитывает ребенка, либо другие законные представители ребенка.

Заявления об установлении факта рождения лица в порядке статьи 317 ГПК Украины в подавляющем большинстве подавали матери рожденных детей либо оба родителя. В отдельных случаях заявителями были отец ребенка, реже дед, бабушка, тетя ребенка, дядя ребенка.

По делам № 711/4671/24, № 751/5139/22, № 463/1005/23 заявителями являются мать, отец и оба родителя.

Решение Приднепровского районного суда г. Черкассы от 13 июня 2024 года по делу № 711/4671/24; решение Новозаводского районного суда г. Чернигова от 02 декабря 2022 года по делу № 751/5139/22; решение Лычаковского районного суда г. Львова от 15 февраля 2023 года по делу № 463/1005/23.

По делу № 749/23/23 об установлении факта рождения ребенка на ВОТ заявителем является дед ребенка. Отсутствие возможности у родителей ребенка обратиться в суд с таким заявлением он обосновывал тем, что они находятся в АР Крым, то есть на ВОТ, с которой не могут выехать из-за отсутствия свидетельства о рождении ребенка.

По данному делу отсутствует общий доступ к судебному решению, поскольку информация запрещена к обнародованию согласно пункту 4 части первой статьи 7 Закона Украины «О доступе к судебным решениям».

Заявитетем по делу № 279/3597/22 об установлении факта рождения ребенка на ВОТ является родная тетя ребенка. Заявитель обратилась в суд с заявлением об установлении факта рождения племянника на ВОТ, поскольку родители лишены такой возможности из-за дальнейшего пребывания на ВОТ. Коростенский горрайонный суд Житомирской области заявление удовлетворил.

Решение Коростенского горрайонного суда Житомирской области от 22 августа 2022 года по делу № 279/3597/22. Также имеются случаи обращения в суд бабушки ребенка с заявлением об установлении факта рождения ребенка.

Например, решение Винницкого районного суда Винницкой области от 14 сентября 2022 года по делу № 128/2073/22; решение Татарбунарского районного суда Одесской области от 26 апреля 2023 года по делу № 515/605/23; решение Сосновского районного суда г. Черкассы от 18 мая 2022 года по делу № 712/3433/22.

Как свидетельствует судебная практика, заявителями по указанной категории дел были также другие родственники, в частности по делу № 544/224/22 таким лицом является двоюродная бабушка.

Заявленный ею к установлению юридический факт обоснован тем, что ее племянник заключил брак, во время пребывания в котором у супругов родился сын на ВОТ. Родители ребенка не имеют статуса внутренне перемещенных лиц, переместившихся на подконтрольную территорию Украины вследствие оккупации, а потому не имеют иного документально подтвержденного места проживания на территории Украины, кроме г. Донецк.

Решением Пирятинского районного суда Полтавской области от 16 февраля 2022 года по делу № 544/224/22 заявление удовлетворено.

Местный суд не усматривал оснований ставить под сомнение сведения, указанные в заявлении об установлении факта рождения, учитывая то, что заявление подано двоюродной бабушкой рожденного лица, тогда как родители ребенка являются гражданами Украины, что в соответствии со статьей 7 Закона Украины «О гражданстве Украины» является основанием для приобретения ребенком гражданства Украины по рождению; состоят в зарегистрированном браке.

Указанный выше субъектный состав участников дела не противоречит нормам действующего законодательства и практике Верховного Суда в подобных правоотношениях (постановления Верховного Суда от 26 июня 2024 года по делу № 759/17678/22; от 13 марта 2024 года по делу № 169/410/23; от 10 июля 2024 года по делу № 761/32986/23; от 21 августа 2024 года по делу № 752/2623/24).

Определение происхождения ребенка при установлении факта его рождения на ВОТ

Права и обязанности матери, отца и ребенка основываются на происхождении ребенка от них, удостоверенном органом государственной регистрации актов гражданского состояния в порядке, установленном Семейным кодексом Украины.

В соответствии с частью первой статьи 122 СК Украины ребенок, который зачат и (или) рожден в браке, происходит от супругов. Происхождение ребенка от супругов определяется на основании Свидетельства о браке и документа учреждения здравоохранения о рождении женой ребенка.

Если мать и отец ребенка не состоят в браке между собой, происхождение ребенка от матери определяется на основании документа учреждения здравоохранения о рождении ею ребенка. Если мать и отец ребенка не состоят в браке между собой, происхождение ребенка от отца определяется по заявлению матери и отца ребенка либо по решению суда (статья 125 СК Украины).

Происхождение ребенка от отца определяется по заявлению женщины и мужчины, которые не состоят в браке между собой. Такое заявление может быть подано как до, так и после рождения ребенка в орган государственной регистрации актов гражданского состояния (часть первая статьи 126 СК Украины).

При отсутствии заявления, право на подачу которого установлено статьей 126 настоящего Кодекса, отцовство в отношении ребенка может быть признано по решению суда (статья 128 СК Украины).

Согласно положениям части первой статьи 135 СК Украины при рождении ребенка у матери, не состоящей в браке, в случаях, когда отсутствует совместное заявление родителей, заявление отца или решение суда, запись об отце ребенка в Книге регистрации рождений производится по фамилии и гражданству матери, а имя и отчество отца ребенка записываются по ее указанию.

В случае установления факта рождения лица на ВОТ основанием для внесения сведений о родителях ребенка является соответствующее решение суда, которым установлены такие данные (постановление Верховного Суда от 21 августа 2024 года по делу № 752/2623/24).

Согласно части третьей статьи 317 ГПК Украины в решении об установлении факта рождения лица на территории, на которой введено военное или чрезвычайное положение, либо на временно оккупированной территории Украины, определенной таковой в соответствии с законодательством, должны быть указаны установленные судом данные о дате и месте рождения лица, о его родителях.

Именно решение суда об установлении такого факта является основанием для государственной регистрации рождения и для внесения сведений о родителях ребенка отделом государственной регистрации актов гражданского состояния по месту вынесения решения суда (постановления Верховного Суда от 23 ноября 2022 года по делу № 759/7001/22, от 13 марта 2024 года по делу № 169/410/23 и от 24 апреля 2024 года по делу № 761/13911/23).

В постановлении от 26 июня 2024 года по делу № 759/17678/22 Верховный Суд указал, что указание в судебном решении лица матерью детей не является выходом за пределы требований заявления об установлении факта рождения ребенка на ВОТ. Свидетельство о рождении ребенка, выданное на ВОТ, не является юридически действительным, однако может подтверждать, что определенное учреждение, которое не действует в соответствии с украинским законодательством, но de facto существует на временно оккупированной территории, зафиксировало факт рождения ребенка у определенного лица.

Заявление об установлении факта рождения ребенка, поданное в суд матерью и отцом ребенка совместно, является совместным заявлением родителей ребенка, не состоящих в браке, о признании отцовства. При этом отец, подавая заявление об установлении факта рождения ребенка от него, подтверждает свое отцовство, что дает основания для внесения записи об отце ребенка в судебном порядке и исключает применение процедуры записи об отце ребенка, если отцовство не установлено (постановление Верховного Суда от 10 июля 2024 года по делу № 761/32986/23).

Анализируя изложенное, можно сделать вывод, что при установлении факта рождения ребенка на ВОТ одновременно может быть определено и его происхождение.

Выявлены и случаи, когда суды отказывали в открытии производства по таким делам, учитывая то, что согласно копиям свидетельств о рождении детей их родители являются гражданами рф, а следовательно, дети получили в установленном порядке гражданство рф.

Так, по делу № 463/7464/22 суд отказал в открытии производства по делу, поскольку, установив, что ребенок рожден родителями, являющимися гражданами рф, сделал вывод, что может возникнуть спор относительно проведения государственной регистрации ребенка и предоставления ему гражданства Украины.

Определение Лычаковского районного суда г. Львова от 17 октября 2022 года по делу № 463/7464/22.

Аналогичный вывод изложен и в определении Лычаковского районного суда г. Львова от 28 июня 2023 года по делу № 463/5378/23.

Принимая такие судебные решения, суды ссылались на вывод Большой Палаты Верховного Суда, изложенный в постановлении от 15 сентября 2022 года по делу № 9901/166/2. Большая Палата Верховного Суда отметила, что принятие в гражданство Украины или прекращение гражданства Украины осуществляется путем издания указов Президента Украины.

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