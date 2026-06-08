В Польше начали штрафовать родителей, дети которых ездят на электросамокатах без шлемов: какие санкции предусмотрены

Первый штраф выписали уже через несколько часов после вступления в силу правил для детей до 16 лет, которые пользуются электросамокатами.

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В Европе продолжают ужесточать правила безопасности для пользователей электросамокатов. В Польше уже зафиксировали первый случай привлечения родителей к ответственности за нарушение новых требований относительно использования детьми защитных шлемов. Штраф получила мать 14-летнего подростка, который ездил на электросамокате без шлема.

Инцидент произошел уже в первый день действия новых правил и привлек внимание на фоне дискуссий в Украине, где также предлагают ввести комплексное регулирование использования электросамокатов и другого малого электротранспорта.

Так, в городе Легница правоохранители впервые применили новые правила относительно обязательного использования защитных шлемов детьми на электросамокатах. Мать 14-летнего мальчика оштрафовали после того, как ее сын ехал без шлема.

Новые правила для детей на электросамокатах в Польше

Новые нормы вступили в силу 3 июня. Они обязывают всех лиц в возрасте до 16 лет использовать защитные шлемы во время передвижения, в том числе на электросамокатах.

Как сообщила Городская комендатура полиции Легницы, нарушение зафиксировали уже в первый день действия новых правил.

На улице Пилсудского двое 14-летних подростков ехали на одном электросамокате. Мальчики двигались по тротуару, хотя рядом проходила велосипедная дорожка.

ДТП произошло в первый день действия новых требований

По данным полиции, в определенный момент подростки на большой скорости выехали на пешеходный переход, по которому как раз проезжал легковой автомобиль. В результате произошло дорожно-транспортное происшествие. К счастью, никто не получил серьезных травм.

Полицейские установили, что водитель самоката нарушил запрет на перевозку пассажира на электросамокате. В то же время пассажир не имел обязательного защитного шлема.

За это мать мальчика оштрафовали на 50 злотых (около 600 гривен). Максимальный штраф за такое нарушение составляет 100 злотых (около 1200 гривен).

В отношении подростка, который управлял электросамокатом, правоохранители подготовили материалы из-за перевозки пассажира и совершения дорожно-транспортного происшествия. Документы передали в подразделение по делам несовершеннолетних.

Правила пользования электросамокатами

В полиции Легницы подчеркнули, что использование защитного шлема и соблюдение правил дорожного движения при управлении электросамокатами помогают предотвращать аварии и серьезные травмы.

Правоохранители также напомнили, что в Польше управлять электросамокатом, за отдельными исключениями, могут лица от 13 лет, имеющие велосипедную карточку или соответствующее водительское удостоверение.

В Украине готовят новые правила для электросамокатов и другого малого электротранспорта

Тема безопасности использования электросамокатов остается актуальной и для Украины. Сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15284 «Об особенностях использования малого электротранспорта в Украине», который предлагает комплексно урегулировать использование электросамокатов, моноколес, электровелосипедов, сигвеев, гиробордов и другого малого электротранспорта.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», необходимость принятия такого закона объясняется ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием пользователей электросамокатов и других подобных транспортных средств.

В настоящее время в Украине нет специального закона, который бы полностью регулировал использование малого электротранспорта как отдельной категории транспортных средств. Правовое регулирование этой сферы осуществляется преимущественно через общие нормы законодательства о дорожном движении и Правила дорожного движения.

Какие изменения предлагает законопроект №15284

Документ определяет малый электротранспорт как одно-, двух- или трехколесные механические транспортные средства, приводимые в движение с помощью электродвигателя. К этой категории предлагается отнести электросамокаты, моноколеса, электровелосипеды, сигвеи, гироборды, гироскутеры и другие подобные средства передвижения.

Законопроектом предлагается разрешить движение такого транспорта по специально оборудованным велодорожкам, а также по правой крайней части тротуаров, пешеходных зон и зон отдыха при условии предоставления преимущества пешеходам.

Кроме того, документ устанавливает ограничения скорости в зависимости от места движения. В частности, максимальная скорость может составлять до 50 км/ч на отдельных велодорожках, тогда как в местах, где движутся пешеходы, предлагается ограничение до 10 км/ч.

Также пользователям малого электротранспорта предлагается запретить управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Какие штрафы могут ввести для пользователей электросамокатов

Законопроект предусматривает дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 126-1 «Нарушение требований относительно использования малого электротранспорта».

За первое нарушение предлагается установить штраф в размере 1700 гривен. За повторное нарушение — штраф 3400 гривен с конфискацией электротранспортного средства. За третье и каждое последующее нарушение может грозить штраф в размере 17 тысяч гривен и исправительные работы.

Отдельно законопроект предусматривает новые требования для компаний, предоставляющих электросамокаты в аренду. В частности, предлагается обязать операторов проката технически ограничивать скорость движения в зависимости от места использования транспортного средства.

В Украине также обсуждают техосмотр и возрастные ограничения для электросамокатов

Ранее «Судебно-юридическая газета» на фоне роста количества ДТП с участием электросамокатов подняла вопрос о введении системы технического контроля для такого транспорта по аналогии с автомобилями.

В частности, речь шла о возможности сертификации при продаже или проведения периодического технического осмотра во время эксплуатации. Такой контроль мог бы охватывать проверку тормозной системы, состояния шин, световых приборов, рамы и аккумуляторов.

Также обсуждается целесообразность установления минимального возраста для управления электросамокатами на дорогах общего пользования — например, 14 или 16 лет, как это уже предусмотрено для отдельных категорий участников дорожного движения.

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