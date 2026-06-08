Выплаты военным в 2026 году: чем отличаются боевые от денежного обеспечения

Как отличить основное денежное обеспечение от дополнительных вознаграждений и на какие выплаты может рассчитывать военный в случае увольнения по состоянию здоровья.

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Социальная защита военнослужащих стала одним из ключевых направлений государственной политики во время военного положения, ведь напрямую влияет на обороноспособность страны и уровень социальных гарантий для защитников Украины. С начала полномасштабного вторжения система денежного обеспечения и дополнительных выплат военнослужащим претерпела существенные изменения.

По состоянию на сегодняшний день денежное обеспечение — это не просто «зарплата», а комплекс из базовой ставки, секторальных надбавок и компенсационных пакетов, зависящих от интенсивности боевых действий и состояния здоровья защитника. В данной статье мы подробно проанализируем структуру этих выплат, опираясь на Закон № 2011-XII, Постановление КМУ № 168 и Приказ МОУ № 260.

Основное денежное обеспечение

Основой финансового обеспечения военнослужащего является денежное обеспечение, которое фактически выполняет роль заработной платы. Его размер зависит от занимаемой должности, воинского звания, выслуги лет и условий прохождения службы.

До постоянных составляющих денежного обеспечения относятся должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет. Именно эти выплаты формируют базовую часть дохода военнослужащего. По состоянию на 2026 год минимальный уровень денежного обеспечения военных составляет 20 130 гривен.

Кроме базовых выплат, военнослужащие могут получать переменные составляющие денежного обеспечения. К ним относятся надбавки за особенности прохождения службы, размер которых может достигать до 100% должностного оклада, доплаты за работу с государственной тайной, научные степени и ученые звания, а также ежемесячные премии. При этом размер премии не может быть меньше 10% должностного оклада.

Выплата осуществляется в текущем месяце за прошлый одним платежом, без разделения на аванс и основную часть.

Дополнительные вознаграждения

Постановлением КМУ № 168 предусмотрена система стимулирования, которая зависит от места выполнения задания и степени риска.

100 000 гривен назначается за непосредственное участие в боевых действиях на линии соприкосновения. Важно, что эта сумма сохраняется за военным на время стационарного лечения после ранения, а также в случае пребывания в плену или интернировании.

70 000 гривен это новая накопительная выплата, которая предоставляется единовременно за каждые 30 суммарно исчисленных дней выполнения боевых задач на первой линии или в тылу врага.

50 000 гривен предусмотрена для лиц, выполняющих задачи в составе штабов группировок войск и органов управления, осуществляющих оперативное руководство подразделениями на передовой.

30 000 гривен выплачивается за выполнение специальных задач вне зон непосредственных столкновений, включая ПВО объектов критической инфраструктуры, разминирование и интенсивную подготовку в резерве Главнокомандующего.

Важно: согласно позиции БП ВС от 7 мая 2026 года по делу № 280/8933/24, эти вознаграждения имеют разовый характер, что исключает возможность начисления на них компенсации за нарушение сроков выплаты.

Единовременная денежная помощь (ЕДП) при увольнении

Одной из наиболее защищенных категорий военнослужащих в отношении получения единовременной денежной помощи являются лица, уволенные со службы по состоянию здоровья на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВВК). Законодательство предусматривает для них специальный порядок исчисления выплат в зависимости от вида прохождения службы.

Для кадровых военнослужащих и лиц, проходивших службу по контракту, размер единовременной денежной помощи определяется из расчета 50% месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы.

Для мобилизованных военнослужащих применяется другая формула: 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный месяц службы. При этом общий размер выплаты не может быть меньше 25% месячного денежного обеспечения.

Важное значение для расчета имеет льготное исчисление выслуги лет. Время непосредственного участия в боевых действиях во время военного положения засчитывается на льготных условиях в соотношении один месяц службы за три. Таким образом, один год участия в боевых действиях может быть учтен как три года выслуги, что существенно влияет на размер единовременной денежной помощи.

Важно: непосредственное участие в боях позволяет считать выслугу как 1:3, что критически влияет на размер единовременной денежной помощи.

Во время определения суммы выплаты в расчетную базу включаются должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет, другие постоянные ежемесячные доплаты и премия. В то же время дополнительные вознаграждения, которые выплачиваются во время военного положения в размере 30, 50 или 100 тысяч гривен, то есть боевые, в такую базу не включаются, поскольку имеют временный характер и не относятся к постоянным составляющим денежного обеспечения.

В отличие от увольнения по собственному желанию или по семейным обстоятельствам, при увольнении по состоянию здоровья (на основании заключения ВВК о непригодности или ограниченной пригодности) это пособие выплачивается независимо от продолжительности общей выслуги лет, даже если военный прослужил менее года — в таком случае выплата рассчитывается пропорционально отработанным месяцам.

Помощь при ранении и инвалидности

Если поранення привело к потере трудоспособности, военный получает выплату, размер которой привязан к прожиточному минимуму (ПМ) для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

При защите Родины: I группа инвалидности — 400 ПМ; II группа — 300 ПМ; III группа — 250 ПМ.

Частичная потеря трудоспособности: Максимум 70 ПМ в зависимости от процента, установленного МСЭК.

Какие еще выплаты обязательно предоставляются при увольнении?

Окроме 50% выслуги, в день увольнения, исключения из списков части, военному обязаны выплатить:

Денежное обеспечение за текущий месяц (пропорционально дням службы до дня исключения из списков). Компенсацию за неиспользованные дни отпуска (как за текущий год, так и за прошлые годы, если они не были использованы, включая дополнительные отпуска для УБД — 14 календарных дней в год). Денежную компенсацию за неполученное вещевое имущество (если военнослужащий не забрал положенную ему форму по форме справки о вещевом обеспечении).

Выплата «без права на пенсию»

Если военнослужащий увольняется по состоянию здоровья, но не имеет права на пенсию за выслугу лет, Постановление № Кабмина 393 предусматривает дополнительную гарантию.

За такими лицами сохраняется выплата ежемесячной денежной помощи в размере оклада по воинскому званию в течение одного года со дня увольнения.

Условие назначения: увольнение по состоянию здоровья без права на пенсию и наличие выслуги не менее 10 лет (в отдельных случаях, предусмотренных инструкциями ведомств).

Социальные гарантии в особых случаях (Плен, смерть, исчезновение)

Закон гарантирует сохранение выплат за теми, кто не может получать их лично в силу объективных обстоятельств.

Плен и исчезновение: денежное обеспечение выплачивается членам семьи. Новшеством является право военного составить личное распоряжение относительно того, кому именно и в каких долях должны поступать средства в случае его захвата в плен, или исчезновения.

В случае гибели: семья имеет право на выплату в размере 15 млн гривен. Также выплачивается денежная помощь на проведение похорон и компенсация за все неиспользованные дни отпусков за прошлые годы, включая «ветераньские» отпуска.

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